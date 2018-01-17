КНДР и Южная Корея создадут единую команду на Олимпиаде
17 января 2018 - 18:45 AMT
PanARMENIAN.Net - Северная и Южная Кореи договорились о создании единой женской команды по хоккею на зимних Олимпийский играх в Пхенчхане.
На церемонии открытия спортсмены двух стран будут маршировать вместе и под одним флагом. На нем будет изображен Корейский полуостров.
Достигнутое соглашение должен утвердить Международный олимпийский комитет. Ожидается, что окончательное решение будет принято в ближайшие выходные, пишет Радио Свобода со ссылкой на агентство Associated Press.
Ранее Северная Корея объявила о решении направить оркестр из 140 музыкантов для выступления на Олимпиаде. Оркестр выступит в Сеуле и в Ганьнуне, недалеко от Пхенчхана. Соглашение было достигнуто во время переговоров в демилитаризованной зоне в деревне Панмунджом.
9 декабря в приграничной деревне Пханмунджом состоялись первые за два года прямые межкорейские переговоры. По их окончании КНДР заявила, что отправит на Олимпиаду в Южную Корею спортсменов, группу поддержки и делегацию высокопоставленных чиновников.
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