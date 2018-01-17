Семья темнокожего мальчика из рекламы H&M переехала из-за угроз
17 января 2018 - 19:17 AMT
PanARMENIAN.Net - Семья ребенка со скандальной рекламной фотографии магазина H&M вынуждена была переехать из соображений безопасности. О том, что семья пятилетнего Лиама Манго была вынуждена переехать из дома в Стокгольме, рассказала его мать Терри Манго, пишет BBC.
Ранее южноафриканские активисты, возмущенные изображением чернокожего ребенка в толстовке с надписью «Самая крутая обезьяна в джунглях» атаковали несколько магазинов H&M.
Как говорит Манго, она по-прежнему подвергается нападкам в сети из-за своего заявления о том, что не видит расистского посыла в фотографии H&M.
«Они считают, что я продалась. Я - позор афроамериканцев и всех чернокожих. Они считают, что я продала сына за деньги», - говорит Терри Манго.
«Я уважаю мнение других по этому вопросу. Я знаю, что расизм существует, но надпись на толстовке расистской не считаю», - добавила она.
Сам пятилетний Лиам Манго, по словам его матери, не понимает ажиотажа, который вызвала его фотография.
«Он не понимает, что происходит. Ему всего пять лет. Он еще не сталкивался с расизмом», - сказала Терри Манго.
Скандал вокруг фото Лиама Манго в последние дни набирает обороты. 13 января сразу несколько магазинов в ЮАР подверглись нападению левых радикалов. Нападения координировались леворадикальной партией «Борцы за экономическую свободу», которая сочла рекламу H&M вопиющим проявлением расизма.
Компания принесла извинения за фото за несколько дней до нападений, но активисты в ЮАР заявили, что их не принимают.
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