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На Сахалине области азербайджанец предстанет перед судом за убийство гражданина Армении

На Сахалине области азербайджанец предстанет перед судом за убийство гражданина Армении
17 января 2018 - 19:34 AMT

PanARMENIAN.Net - Следственный отдел по Анивскому району СУ СК РФ по Сахалинской области завершил расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 37-летнего гражданина Азербайджана. Он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

Азербайджанец избил до смерти 51-летнего уроженца Республики Армении, его тело с телесными повреждениями было обнаружено во дворе одного из домов, пишет SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу регионального следкома.

По версии следствия, потерпевший более 22 лет проживал с жительницей областного центра, они имели двоих совместных детей. За совершение преступления, связанного с незаконным оборотом наркотических средств, потерпевший отбывал наказание в местах лишения свободы. В марте 2017 года, освободившись из колонии, он узнал, что его сожительница жила с другим мужчиной. Мужчина ушел, но продолжал приходить и звонить женщине.

15 августа потерпевший вместе со своей сожительницей поехали в гости к знакомым в село Новотроицкое. Обвиняемый отправился туда со своими друзьями на двух машинах и вызвал потерпевшего для разговора. Последний вышел из дома с еще одним гостем, после чего обвиняемый со своим знакомым стали их избивать. Затем в конфликт вмешались очевидцы. После этого обвиняемый вместе со своим знакомым сели в машины и покинули место происшествия. От полученных телесных повреждений один из мужчин скончался.

Следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.

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SakhalinMedia: Азербайджанец предстанет перед судом на Сахалине за избиение до смерти гражданина Армении
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