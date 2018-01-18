На некоторых дорогах Армении гололед: Ларс открыт

PanARMENIAN.Net - 18 января, по положению на 10:00, на территории Армении есть труднопроходимые автодороги. Об этом сообщает пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям Армении.

Труднопроходимы автодорога Сотк-Карвачар и перевал Варденяц. На всех автодорогах Сюникской области и трассе Апаран-Ванадзор местами образовался гололед.

В Котайке, Арарате, Вайоц дзоре, Ашоцке (Ширакская область), а также городах Варденис (Гегаркуникская область), Сисиан, Каджаран (Сюникская область) и на перевале Мегри идет снег.

МЧС Армении рекомендует водителям ездить в области на автомобилях, оборудованных исключительно зимними шинами.

Согласно полученным из ЦУКС МЧС России по Республике Северная Осетия и департамента ЧС МВД Грузии данным, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспортных средств, за исключением грузовиков.