На некоторых дорогах Армении гололед: Ларс открыт
18 января 2018 - 10:46 AMT
PanARMENIAN.Net - 18 января, по положению на 10:00, на территории Армении есть труднопроходимые автодороги. Об этом сообщает пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям Армении.
Труднопроходимы автодорога Сотк-Карвачар и перевал Варденяц. На всех автодорогах Сюникской области и трассе Апаран-Ванадзор местами образовался гололед.
В Котайке, Арарате, Вайоц дзоре, Ашоцке (Ширакская область), а также городах Варденис (Гегаркуникская область), Сисиан, Каджаран (Сюникская область) и на перевале Мегри идет снег.
МЧС Армении рекомендует водителям ездить в области на автомобилях, оборудованных исключительно зимними шинами.
Согласно полученным из ЦУКС МЧС России по Республике Северная Осетия и департамента ЧС МВД Грузии данным, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспортных средств, за исключением грузовиков.
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