МИД РА: Если Баку последует призывам МГ ОБСЕ, можно будет продвинуться вперед в карабахском вопросе
18 января 2018 - 10:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Если Баку последует призывам сопредседателей Минской группы ОБСЕ строго соблюдать режим прекращения огня в Карабахе, выполнит ранее достигнутые договоренности, будет конструктивно участвовать в переговорном процессе по карабахскому урегулированию, подтвердит свою приверженность предложенным сопредседателями принципам урегулирования конфликта, тогда будет возможным проложить путь для продвижения мирного процесса. Такое заявление сделал в Кракове министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян 17 января на встрече с сопредседателями Минской группы ОБСЕ – Игорем Поповым (РФ), Стефаном Висконти (Франция), Эндрю Шофером (США), а также с личным представителем Действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспршиком.
Как сообщает пресс-служба МИД РА, Налбандян поблагодарил сопредседателей за инициативу по организации встречи министров иностранных дел Армении и Азербайджана и подчеркнул, что армянская сторона, как всегда, участвует во всех встречах с конструктивным настроем.
Министр подчеркнул, что Армения вместе со странами-сопредседателями продолжит поиск путей реализации соглашений, достигнутых на саммитах в Вене, Санкт-Петербурге и Женеве, а также предложений сопредседателей, направленных на создание необходимых условий для продвижения переговоров, которые, в частности, касаются снижения напряженности в зоне конфликта, строгого соблюдения трехсторонних соглашений о прекращении огня 1994-1995гг., расширения мониторинговых возможностей офиса личного представителя действующего председателя ОБСЕ и создания механизма расследования нарушений прекращения огня.
«Баку часто говорит о том, что якобы заинтересован в изменении статус-кво. Очевидно, что практический способ достижения этого – реализация вышеизложенного. Сопредседатели в течение многих лет заявляют, что предлагаемые ими принципы и элементы, направленные на поэтапное выполнение пакетного урегулирования, являются единым целым, и попытки дать приоритет одному из них по отношению к другим сделают урегулирование невозможным. Чем раньше Баку осознает эту реальность, тем скорее возможно будет направить процесс урегулирования в практическое русло», – подчеркнул Налбандян.
Министр отметил, что недавние заявления официальных лиц Азербайджана о сохранении культурного наследия могут только вызвать недоумение, поскольку именно Азербайджан годами последовательно уничтожает армянские памятники, в то же время отказываясь пускать международные миссии по установлению фактов в Джугу и другие места.
По инициативе сопредседателей Минской группы ОБСЕ 18 января в Кракове намечается встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана Эдварда Налбандяна и Эльмара Мамедъярова.
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