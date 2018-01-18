Джигарханян госпитализирован
18 января 2018 - 11:13 AMT
PanARMENIAN.Net - Народный артист СССР Армен Джигарханян госпитализирован. Об этом рассказал источник из его ближайшего окружения.
Артиста доставили в больницу в состоянии средней тяжести. По последним данным, Джигарханян находится в сознании. Его госпитализировали из-за осложнений с сердцем.
На протяжении последних дней артист каждый день ездил в театр — там идет подготовка к новому спектаклю. Однако ему это давалось тяжело, к тому же погода была не самая лучшая. Его даже отказался вести на работу водитель, но Джигарханян не захотел сидеть дома и все равно отправился в театр, пишет «Пятый канал».
Вполне вероятно, что артист просто перетрудился — тем более что диагноз «осложнение с сердцем» ему ставят постоянно. По другой версии, он мог подхватить грипп.
В конце ноября мировой судья удовлетворил иск о разводе актера и режиссера Армена Джигарханяна и Виталины Цымбалюк-Романовской.По словам адвоката режиссера Евгения Парфенова, супруга Джигарханяна не возражала против развода.
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