PanARMENIAN.Net - Народный артист СССР Армен Джигарханян госпитализирован. Об этом рассказал источник из его ближайшего окружения.

Артиста доставили в больницу в состоянии средней тяжести. По последним данным, Джигарханян находится в сознании. Его госпитализировали из-за осложнений с сердцем.

На протяжении последних дней артист каждый день ездил в театр — там идет подготовка к новому спектаклю. Однако ему это давалось тяжело, к тому же погода была не самая лучшая. Его даже отказался вести на работу водитель, но Джигарханян не захотел сидеть дома и все равно отправился в театр, пишет «Пятый канал».

Вполне вероятно, что артист просто перетрудился — тем более что диагноз «осложнение с сердцем» ему ставят постоянно. По другой версии, он мог подхватить грипп.

В конце ноября мировой судья удовлетворил иск о разводе актера и режиссера Армена Джигарханяна и Виталины Цымбалюк-Романовской.По словам адвоката режиссера Евгения Парфенова, супруга Джигарханяна не возражала против развода.