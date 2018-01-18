МЮ может подписать Санчеса без перехода Мхитаряна в «Арсенал»

PanARMENIAN.Net - Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо рассчитывает, что руководство МЮ в лице Эда Вудворда подпишет Алексиса Санчеса и без включения полузащитника сборной Армении и МЮ Генриха Мхитаряна в сделку по обмену.

Однако Мино Райола, агент армянского игрока, заявил, что его клиент – ключ к успешным переговорам между клубами, и все зависит от позиции именно его футболиста. В случае, если сделка состоится, общая ее сумма может составить около 60 млн фунтов, учитывая в том числе высокие комиссионные агента чилийца, пишет Sports.ru.

Но даже если Мхитарян откажется присоединиться к лондонскому клубу, Моуриньо надеется, что бюджет «красных дъяволов» позволит осуществить переход Алексиса Санчеса и в одиночку, без оформления обмена.

Позиция Райолы активно обсуждается в последние дни в прессе, ведь армянский хавбек давно потерял доверие главного тренера «Манчестер Юнайтед» и вряд ли ситуация улучшится, если Мхитарян останется. В конечном итоге, это может склонить игрока к переезду в Лондон.

Хотя летом 2018 года у чилийца заканчивается контракт и ему уже 29 лет, Моуриньо рассчитывает, что Алексис сумеет значительно улучшить выступление команды.

На данный момент, «Манчестер Юнайтед» отстает в таблице от своих конкурентов из «Сити» на 12 очков.

Между тем, экс-форвард «Манчестер Юнайтед» Дуайт Йорк поделился мнением о возможном переходе Мхитаряна в «Арсенал».

«Давайте не будем забывать, что ранее в этом сезоне Генрих был великолепен. Но по каким-то причинам в последние месяцы он оказался в немилости. Возможно, дело тут в том, что он не в форме или ему не хватает уверенности, которую он демонстрировал ранее. Но это игрок под стиль «Арсенала». Это высококлассный футболист, и мы могли видеть это на «Олд Траффорд», но там он сейчас сбился с пути. Новый старт в Лондоне и игра за «Арсенал» могут стать ключевым фактором для его развития», – сказал Йорк.

Как пишетThe Express со ссылкой на El Gol Digital, помимо «Арсенала» в Мхитаряне заинетесован и другой клуб. Если сделка с лондонским клубом не будет заключена, армянского игрока может приобрести «Атлетико Мадрид».

Ранее сообщалось, что сделка по обмену полузащитника сборной Армении «Манчестер Юнайтед» Генриха Мхитаряна на чилийского нападающего из «Арсенала» Алексиса Санчеса откладывается из-за требований армянского футболиста в связи с учеличением зарплаты.Сейчас Мхитарян в составе МЮ получает 150 тысяч фунтов в неделю. Отмечается,что Санчес уже дал свое согласие, и сделка зависит от решения Мхитаряна.