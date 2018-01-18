В РФ подадут несколько сотен исков на Apple из-за замедления iPhone
18 января 2018 - 11:23 AMT
PanARMENIAN.Net - В России зарегистрированы уже семь судебных исков в связи с намеренным замедлением работы старых моделей iPhone производства корпорации Apple.
В ближайшее время могут быть возбуждены еще несколько сотен подобных дел, сообщил Максим Карпов, управляющий партнер компании NLF Group, которая специализируется на предоставлении финансирования для рынка правовых услуг.
Максим Карпов пояснил, что Тверской районный суд Москвы уже принял к рассмотрению два подобных заявления. До конца недели их число, как ожидается, возрастет до десяти, пишет Deutsche Welle со ссылкой на AFP.
Сумма компенсации, заявленная в требованиях истцов, составит несколько десятков миллионов рублей. Адвокат отметил, что иски будут поданы как по месту нахождения ответчика, так и по месту регистрации истцов. Таким образом, разбирательства могут пройти не только в московских, но и в других судах РФ.
В конце декабря 2017 года корпорация Apple признала, что производительность старых моделей замедлялась «динамически», чтобы избежать внезапных отключений телефона, связанных со снижением мощности литий-ионного аккумулятора.
В качестве компенсации в Apple снизили цену для негарантийной замены батареи для iPhone 6 и более поздних моделей. В течение 2018 года пользователи смогут поменять ее за 29 долларов вместо 79 долларов, как было раньше. Кроме того, в начале 2018 года в телефонах Apple должна появиться функция, которая позволит следить за состоянием аккумулятора.
В декабре 2017 года несколько жителей США подали на Apple в суд, после того как компания подтвердила намеренное снижение производительности старых iPhone. Они обвинили Apple «во вводящем в заблуждение, аморальном и неэтичном» поведении.
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