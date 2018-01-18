Фигурист Славик Айрапетян занял 14-е место в короткой программе на ЧЕ
18 января 2018 - 12:39 AMT
PanARMENIAN.Net - На стартовавшем в Москве чемпионате Европы по фигурному катанию 17 января с короткой программой выступили мужчины. Представитель Армении Славик Айрапетян блестяще исполнил свое выступление и занял 14-е место среди 36 спортсменов – лучший результат в карьере.
Армянский фигурист набрал 69.49 очка, что является его личным рекордом. Айрапетян в числе 24 лучших спортсменов преодолел квалификацию и 19 января выступит с произвольной программой, сообщает пресс-служба НОКА.
Тройку сильнейших по итогам короткой программы составили Хавьер Фернандес (Испания, 103.82), Дмитрий Алиев (Россия, 91.33), Денис Васильев (Латвия, 85.11).
Самое значимое
Артур Барсегян на дистанции 50 м дельфином с результатом 0.25.19 установил новый рекорд Армении, а на дистанции 100 метров вольным стилем обновил свой собственный рекорд
Начнется чемпионат вечером 26 декабря и завершится 30 декабря, в нем примут участие 240 шахматистов из 70 стран
По словам Моуринью, другие игроки сейчас более достойны играть в основном составе, в чем и заключается причина того, что на поле не выходит Мхитарян
В списке из 20 именитых футболистов Мхитарян с тремя очками делит 16-17 места с французским хавбеком туринского «Ювентуса» Блезом Матюиди
Partner news
Самое читаемое в разделе
ПАРТНЕР СЕКЦИИ
Последние новости
200 голубей из России вернутся в Армению В ходе документального контроля специалисты установили, что отправителя нет в реестре организаций, осуществляющих производство, переработку и хранение подконтрольных товаров
Ученый из РФ: Посетил «достопримечательности Азербайджана» - военную часть, полицейский участок, суд Он пообещал вскоре поделиться другими подробностями своего пребывания в Азербайджане
Известны подробности госпитализации Джигарханяна «Практически весь день в среду он провел в театре, а когда вечером собрался уходить, пожаловался, что у него появилась сильная слабость. Мы решили не рисковать и вызвали врачей», — сказал он
Скандал с вакцинами в Грузии: В стране массово использовали «опасные для здоровья» препараты Как оказалось, речь идет о вакцине против бешенства, кроме того, не все так однозначно с ее запретом