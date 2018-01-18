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Фигурист Славик Айрапетян занял 14-е место в короткой программе на ЧЕ

Фигурист Славик Айрапетян занял 14-е место в короткой программе на ЧЕ
18 января 2018 - 12:39 AMT

PanARMENIAN.Net - На стартовавшем в Москве чемпионате Европы по фигурному катанию 17 января с короткой программой выступили мужчины. Представитель Армении Славик Айрапетян блестяще исполнил свое выступление и занял 14-е место среди 36 спортсменов – лучший результат в карьере.

Армянский фигурист набрал 69.49 очка, что является его личным рекордом. Айрапетян в числе 24 лучших спортсменов преодолел квалификацию и 19 января выступит с произвольной программой, сообщает пресс-служба НОКА.

Тройку сильнейших по итогам короткой программы составили Хавьер Фернандес (Испания, 103.82), Дмитрий Алиев (Россия, 91.33), Денис Васильев (Латвия, 85.11).

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