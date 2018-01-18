Обновление для iOS позволит отключать замедление старых iPhone
18 января 2018 - 13:04 AMT
PanARMENIAN.Net - Корпорция Apple выпустит обновление для iOS, в котором позволит отключать снижение скорости работы в старых iPhone. Об этом рассказал Тим Кук в интервью ABC News.
Кук повторил мысль, что опция снижения производительности iPhone со старыми аккумуляторами была добавлена для продления времени работы смартфонов. Таким образом, после года использования гаджета его аккумулятор начинает приходить в негодность, что может привести к внезапному отключению аппарата при повышении нагрузки: «Мы считали, что было бы лучше немного снизить производительность, чтобы не допустить этого».
«Когда мы выступили, мы действительно заявили об этом, и я даже не думал, что многие на это обратят внимание, поэтому нам следовало бы выражаться более ясно. Мы искренне извиняемся перед теми, кто посчитал, что у нас была какая-то другая мотивация», — добавил глава Apple, пишет Lenta.ru.
В будущем обновлении iOS компания добавит расширенные функции управления питанием. В частности, в системе появится больше информации об износе аккумулятора, а также о том, как снижается производительность. При желании пользователь сможет отключить замедление системы, чтобы проследить, как это отражается на автономности. Тестовую версию обновления планируют выпустить в феврале 2018 года.
В конце декабря Apple призналась, что после выхода iOS 10.2.1 в системе появилась скрытая возможность замедлить скорость работы процессора. В компании отмечают, что делали это исключительно для предотвращения самопроизвольного выключения аппарата при высокой нагрузке. Разработчики будут и дальше внедрять эту функцию, с выходом с iOS 11.2 она появилась на iPhone 7. Вскоре после этого компания снизила цену на замену аккумулятора смартфонов до 30 долларов.
Спустя неделю после этого заявления пользователи начали подавать в суд на корпорацию. Так, жительница штата Калифорния Виолетта Майлян подала иск против компании Apple в размере 999 999 999 000 долларов. Российские владельцы iPhone также намерены судиться с Apple.
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