// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Обновление для iOS позволит отключать замедление старых iPhone

Обновление для iOS позволит отключать замедление старых iPhone
18 января 2018 - 13:04 AMT

PanARMENIAN.Net - Корпорция Apple выпустит обновление для iOS, в котором позволит отключать снижение скорости работы в старых iPhone. Об этом рассказал Тим Кук в интервью ABC News.

Кук повторил мысль, что опция снижения производительности iPhone со старыми аккумуляторами была добавлена для продления времени работы смартфонов. Таким образом, после года использования гаджета его аккумулятор начинает приходить в негодность, что может привести к внезапному отключению аппарата при повышении нагрузки: «Мы считали, что было бы лучше немного снизить производительность, чтобы не допустить этого».

«Когда мы выступили, мы действительно заявили об этом, и я даже не думал, что многие на это обратят внимание, поэтому нам следовало бы выражаться более ясно. Мы искренне извиняемся перед теми, кто посчитал, что у нас была какая-то другая мотивация», — добавил глава Apple, пишет Lenta.ru.

В будущем обновлении iOS компания добавит расширенные функции управления питанием. В частности, в системе появится больше информации об износе аккумулятора, а также о том, как снижается производительность. При желании пользователь сможет отключить замедление системы, чтобы проследить, как это отражается на автономности. Тестовую версию обновления планируют выпустить в феврале 2018 года.

В конце декабря Apple призналась, что после выхода iOS 10.2.1 в системе появилась скрытая возможность замедлить скорость работы процессора. В компании отмечают, что делали это исключительно для предотвращения самопроизвольного выключения аппарата при высокой нагрузке. Разработчики будут и дальше внедрять эту функцию, с выходом с iOS 11.2 она появилась на iPhone 7. Вскоре после этого компания снизила цену на замену аккумулятора смартфонов до 30 долларов.

Спустя неделю после этого заявления пользователи начали подавать в суд на корпорацию. Так, жительница штата Калифорния Виолетта Майлян подала иск против компании Apple в размере 999 999 999 000 долларов. Российские владельцы iPhone также намерены судиться с Apple.

Ссылки по теме:
Lenta.ru: Apple разрешит отключать замедление старых iPhone
 Самое значимое
Армянская Shadowmatic признана одной из лучших новаторских игр в Google PlayАрмянская Shadowmatic признана одной из лучших новаторских игр в Google Play
В список вошли самые популярные приложения, игры, фильмы, телешоу, песни и книги года
Новый электрогрузовик Tesla будет стоить от $150.000Новый электрогрузовик Tesla будет стоить от $150.000
Грузовик будет доступен в двух модификациях: с запасом хода 300 миль (482 километра) стоимостью 150 тысяч долларов и с запасом хода 500 миль (805 километров) стоимостью 180 тысяч долларов
Любит хаш и готова бить армян: Как работает новая голосовая помощница «Яндекса» Алиса в РАЛюбит хаш и готова бить армян: Как работает новая голосовая помощница «Яндекса» Алиса в РА
PanARMENIAN.Net решил проверить, так ли это на самом деле, и поговорил с Алисой на разные темы, интересующие нас
Dinebook: Армянское приложение для бронирования столиков в ресторанах ЕреванаDinebook: Армянское приложение для бронирования столиков в ресторанах Еревана
С приложением уже сотрудничает ряд ереванских кафе, ресторанов и пиццерий. Приложение удобно для тех, кто не любит звонить и договариваться о бронировании столика
Partner news
 Статьи
«Умная» колыбель

Армянское изобретение расскажет ребенку сказку и уложит спать

 Самое читаемое в разделе
В Apple извинились за намеренное замедление старых iPhone
Ракета-носитель Falcon 9 вывела на орбиту 10 спутников
Названы самые бесполезные гаджеты 2017 года
Samsung разрабатывает компактный безрамочный смартфон
Главная
Все новости
Обзор: ИТ и Технологии
Другие новости раздела
 Последние новости
Невилл: Мхитарян станет фантастическим приобретением для «Арсенала» По его словам, армянский футболист станет фантастическим приобретением для лондонского клуба
200 голубей из России вернутся в Армению В ходе документального контроля специалисты установили, что отправителя нет в реестре организаций, осуществляющих производство, переработку и хранение подконтрольных товаров
Ученый из РФ: Посетил «достопримечательности Азербайджана» - военную часть, полицейский участок, суд Он пообещал вскоре поделиться другими подробностями своего пребывания в Азербайджане
Известны подробности госпитализации Джигарханяна «Практически весь день в среду он провел в театре, а когда вечером собрался уходить, пожаловался, что у него появилась сильная слабость. Мы решили не рисковать и вызвали врачей», — сказал он