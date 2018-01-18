Хачанов проиграл во втором круге Australian Open

PanARMENIAN.Net - Российский теннисист армянского происхождения Карен Хачанов уступил Хуану Мартину дель Потро во втором круге Australian Open – 4:6, 6:7(4), 7:6(0), 4:6. Встреча растянулась на 3 часа 46 минут.

Хачанов 28 раз подавал навылет, но реализовал лишь 1 брейк-пойнт из 3. Дель Потро сделал меньше эйсов (13), но больше брейков (3). Оба теннисиста допустили по 3 двойные ошибки, пишет Eurosport.

Дель Потро выиграл обе встречи с Хачановым, и обе пришлись на январь 2018 года. Ранее он победил в четвертьфинале турнира в Окленде.

В третьем круге Хуан Мартин сыграет с Томашем Бердыхом.