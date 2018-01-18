Турция готовится ко вторжению в курдские анклавы Сирии
18 января 2018 - 13:30 AMT
PanARMENIAN.Net - Турецкий Генштаб распорядился привести войска на границе с Сирией в состояние повышенной боевой готовности на случай возможной операции в сирийском Африне против курдских сил.
В районы Хасса и Кырыкхан турецкой провинции Хатай стянуты танки. Отмечается, что вопрос возможной военной операции в Африне остается на повестке дня, пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Anadolu.
13 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкая армия может в течение недели начать операцию в регионах Манбидж и Африн, которые контролируют силы самообороны сирийских курдов (YPG).
Газета Vatan со ссылкой на военные источники написала, что сначала Турция задействует авиацию, нанеся удары по 149 целям. Также предполагается использовать дислоцированную на границе артиллерию.
После уничтожения основных опорных пунктов YPG планируется наземная операция. В Африн введут размещенную в приграничных районах бронетехнику и армейский спецназ. Турецкие военные смогут атаковать курские силы с трех направлений.
Ранее вице-премьер Турции Бекир Боздаг сказал, что Анкара проводит консультации с Москвой и Вашингтоном по поводу этой операции. Член руководства партии «Демократический союз» Сиханок Дибо сообщил, что курды рассчитывают на поддержку международной коалиции во главе с США в случае удара Турции по Африну.
Турция считает YPG террористической организацией, связанной с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана.
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