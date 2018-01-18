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Венгер: Мхитарян мне нравится, его зарплата в «Арсенале» не будет проблемой

Венгер: Мхитарян мне нравится, его зарплата в «Арсенале» не будет проблемой
18 января 2018 - 14:52 AMT

PanARMENIAN.Net - Главный тренер лондонского «Арсенала»Арсен Венгер подтвердил информацию об обмене нападающего Алексиса Санчеса на полузащитника сборной Армении и «Манчестер Юнайтед» Генриха Мхитаряна.

«Я работаю над трансферами 30 лет, и, вероятно, это (трансфер Санчеса в МЮ - ред.) случится, но в любой момент все может сорваться, так работает трансферный рынок»,- отметил Венгер.

По его словам, Мхитарян ему нравится как игрок и может стать частью трансферной сделки, пишетExpress.

«Если есть возможность, это потому, что мне нравится футболист. Мы играли много раз против него (Мхитаряна), когда он был в Дортмунде. Он оценил качество наших игр и то, как мы играем в футбол, и поэтому ему нравится клуб. Его зарплата? Нет, она не будет проблемой»,- сказал тренер «Арсенала».

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо рассчитывает, что руководство МЮ в лице Эда Вудворда подпишет Алексиса Санчеса и без включения полузащитника сборной Армении и МЮ Генриха Мхитаряна в сделку по обмену. Однако Мино Райола, агент армянского игрока, заявил, что его клиент – ключ к успешным переговорам между клубами, и все зависит от позиции именно его футболиста. В случае, если сделка состоится, общая ее сумма может составить около 60 млн фунтов, учитывая в том числе высокие комиссионные агента чилийца.

Ссылки по теме:
The Express. Henrikh Mkhitaryan to Arsenal: Arsene Wenger confirms Alexis Sanchez swap deal is on
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