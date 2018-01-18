Скандал с вакцинами в Грузии: В стране массово использовали «опасные для здоровья» препараты

PanARMENIAN.Net - Служба государственного аудита Грузии 17 января опубликовала отчет, в котором говорится, что в Грузии в 2016 — 2017 годах было использовано 29,2 тысячи доз вакцины, которая была опасна для здоровья.

В отчете также отмечено, что в 2016 — 2017 годах был приобретен препарат, который не смог пройти регистрацию по правилам, установленным законодательством Грузии. Соответственно, препарат не смог получить право допуска на рынок Грузии. Однако, специальной комиссии удалось добыть право допуска препарата, пишет Грузия-Online.

Публикация моментально вызвала ажиотаж в СМИ и у общественности, так как создавала впечатление, что речь идет о прививках для детей. Однако с этими утверждениями категорически не согласны в Минздраве страны. Как оказалось, речь идет о вакцине против бешенства, кроме того, не все так однозначно с ее запретом. Минздрав Грузии категорически опровергает сообщения о том, что в стране якобы использовались просроченные вакцины.

«То, что написано в публикации аудита, не соответствует реальности», — заявил на чрезвычайном брифинге глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе.

Он также отметил, что в публикации службы аудита не указано, что данная вакцина является вакциной от бешенства, и не является той вакциной, которую используют для детских прививок.

«Этот вопрос касается бешенства. Вы знаете, что это на 100% смертельное заболевание. За последние двести лет история медицины не смогла придумать лучшей интервенции, чем вакцинация. Именно она смогла спасти жизни миллионов людей», — отметил Гамкрелидзе.

Гамкрелидзе подчеркнул, что за последние пять лет снабжение страны вакцинами от бешенства ни разу не прерывалось. В результате впервые за последние 25 лет, в течение последних трех лет, в Грузии не было зафиксировано ни одного случая заболевания человека бешенством.

Гамкрелидзе сообщил, что вакцина, о которой идет речь, поступила в 2015 году с соблюдением всех правил, предусмотренных законодательством. Эта вакцина использовалась в течение всего 2015 года и в стране не было зафиксировано не одного случая побочных эффектов или серьезных осложнений с момента ввоза вакцины вплоть до ее изъятия.

Затем, в январе 2016 года, ВОЗ затребовал преквалификацию препарата с соответствующего завода. Преквалификация — это услуга, оказываемая ВОЗ для оценки качества, безопасности и эффективности лекарственных препаратов. Через полтора месяца после того, как ВОЗ затребовал преквалификацию препарата, Центр по контролю заболеваний заменил ее на новую. Причем это произошло только на основе рекомендаций, а не императивного заявления Всемирной организации здравоохранения. С марта 2016 года в стране начали использовать уже новую партию вакцины.