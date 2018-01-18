Армения сохраняет свою позицию в рейтинге ФИФА 4-й месяц подряд
18 января 2018 - 17:20 AMT
PanARMENIAN.Net - Международная федерация футбола (ФИФА) на своем официальном сайте опубликовала обновленную версию рейтинга сборных.
Согласно новым данным, сборная Армении с 383 очками продолжает располагаться на 90-м месте уже четвертый месяц подряд.
Первая десятка сильнейших сборных мира также не изменилась: Германия, Бразилия, Португалия, Аргентина, Бельгия, Испания, Польша, Швейцария, Франция и Чили.
Самое значимое
Артур Барсегян на дистанции 50 м дельфином с результатом 0.25.19 установил новый рекорд Армении, а на дистанции 100 метров вольным стилем обновил свой собственный рекорд
Начнется чемпионат вечером 26 декабря и завершится 30 декабря, в нем примут участие 240 шахматистов из 70 стран
По словам Моуринью, другие игроки сейчас более достойны играть в основном составе, в чем и заключается причина того, что на поле не выходит Мхитарян
В списке из 20 именитых футболистов Мхитарян с тремя очками делит 16-17 места с французским хавбеком туринского «Ювентуса» Блезом Матюиди
Partner news
Самое читаемое в разделе
ПАРТНЕР СЕКЦИИ
Последние новости
200 голубей из России вернутся в Армению В ходе документального контроля специалисты установили, что отправителя нет в реестре организаций, осуществляющих производство, переработку и хранение подконтрольных товаров
Ученый из РФ: Посетил «достопримечательности Азербайджана» - военную часть, полицейский участок, суд Он пообещал вскоре поделиться другими подробностями своего пребывания в Азербайджане
Известны подробности госпитализации Джигарханяна «Практически весь день в среду он провел в театре, а когда вечером собрался уходить, пожаловался, что у него появилась сильная слабость. Мы решили не рисковать и вызвали врачей», — сказал он
Скандал с вакцинами в Грузии: В стране массово использовали «опасные для здоровья» препараты Как оказалось, речь идет о вакцине против бешенства, кроме того, не все так однозначно с ее запретом