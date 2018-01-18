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Армения сохраняет свою позицию в рейтинге ФИФА 4-й месяц подряд

Армения сохраняет свою позицию в рейтинге ФИФА 4-й месяц подряд
18 января 2018 - 17:20 AMT

PanARMENIAN.Net - Международная федерация футбола (ФИФА) на своем официальном сайте опубликовала обновленную версию рейтинга сборных.

Согласно новым данным, сборная Армении с 383 очками продолжает располагаться на 90-м месте уже четвертый месяц подряд.

Первая десятка сильнейших сборных мира также не изменилась: Германия, Бразилия, Португалия, Аргентина, Бельгия, Испания, Польша, Швейцария, Франция и Чили.

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