Известны подробности госпитализации Джигарханяна

PanARMENIAN.Net - Народный артист СССР Армен Джигарханян попал в больницу из-за боли в левой ноге. Об этом заявил 18 января приятель артиста Артур Согоманян.

По его словам, врачи решили госпитализировать артиста, опасаясь осложнений, пишет «Московский комсомолец».

«Практически весь день в среду он провел в театре, а когда вечером собрался уходить, пожаловался, что у него появилась сильная слабость. Мы решили не рисковать и вызвали врачей», — сказал он.

С сердцем у Джигарханяна все в порядке, пояснил его друг: «Он что-то подхватил в театре, горло болит, кашляет. И с левой ногой возникает проблема время от времени, и сейчас появилась боль. С учетом букета всех его болезней это опасно, поэтому врачи сказали, что лучше не рисковать, надо отвезти в больницу и там делать томографию».

Ранее стало известно, что Джигарханяна госпитализировали в Москве. Сообщалось, что у народного артиста были проблемы с сердцем.