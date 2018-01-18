Известны подробности госпитализации Джигарханяна
18 января 2018 - 16:45 AMT
PanARMENIAN.Net - Народный артист СССР Армен Джигарханян попал в больницу из-за боли в левой ноге. Об этом заявил 18 января приятель артиста Артур Согоманян.
По его словам, врачи решили госпитализировать артиста, опасаясь осложнений, пишет «Московский комсомолец».
«Практически весь день в среду он провел в театре, а когда вечером собрался уходить, пожаловался, что у него появилась сильная слабость. Мы решили не рисковать и вызвали врачей», — сказал он.
С сердцем у Джигарханяна все в порядке, пояснил его друг: «Он что-то подхватил в театре, горло болит, кашляет. И с левой ногой возникает проблема время от времени, и сейчас появилась боль. С учетом букета всех его болезней это опасно, поэтому врачи сказали, что лучше не рисковать, надо отвезти в больницу и там делать томографию».
Ранее стало известно, что Джигарханяна госпитализировали в Москве. Сообщалось, что у народного артиста были проблемы с сердцем.
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