Ученый из РФ: Посетил «достопримечательности Азербайджана» - военную часть, полицейский участок, суд
18 января 2018 - 16:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Научный сотрудник Института астрономии РАН Дмитрий Чулков, задержанный ранее в Азербайджане и экстрадированный из страны, рассказал подробности своего пребывания на территории республики.
«Мое новогоднее путешествие в гостеприимный Азербайджан завершилось. Посетил знаковые достопримечательности республики: военную часть, полицейский участок, суд, изолятор временного содержания (10 суток), два депортационных центра. В связи со столь насыщенным графиком не имел возможности выходить в Интернет и отвечать на звонки с 5 до 16 января, прошу меня извинить»,- написал ученый на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Он пообещал вскоре поделиться другими подробностями своего пребывания в Азербайджане.
Чулков, в начале января приехавший в Азербайджан с туристическими целями, перестал выходить на связь после посещения пограничной зоны. 13 января он вышел на связь с родными, сообщила его мать. Она сообщила, что 3 января он прилетел прямым рейсом из Москвы в город Гянджа. Через два дня Чулков решил посетить озеро Гёйгёль в 50 километрах от Гянджа, и после этого перестал выходить на связь.
Хозяин гостиницы в Гяндже, где жил Чулков, рассказал, что, по его данным, молодой человек был задержан после того, как зашел в охраняемую зону. После этого группа сотрудников госбезопасности приезжала к нему в гостиницу. Хозяина расспросили о постояльце и изъяли все вещи молодого человека.
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«Необходимые средства выделяются и будут выделяться. В том числе выделяются необходимые средства для закупки нового современного оружия»,- сказал он
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