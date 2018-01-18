Ученый из РФ: Посетил «достопримечательности Азербайджана» - военную часть, полицейский участок, суд

PanARMENIAN.Net - Научный сотрудник Института астрономии РАН Дмитрий Чулков, задержанный ранее в Азербайджане и экстрадированный из страны, рассказал подробности своего пребывания на территории республики.

«Мое новогоднее путешествие в гостеприимный Азербайджан завершилось. Посетил знаковые достопримечательности республики: военную часть, полицейский участок, суд, изолятор временного содержания (10 суток), два депортационных центра. В связи со столь насыщенным графиком не имел возможности выходить в Интернет и отвечать на звонки с 5 до 16 января, прошу меня извинить»,- написал ученый на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он пообещал вскоре поделиться другими подробностями своего пребывания в Азербайджане.

Чулков, в начале января приехавший в Азербайджан с туристическими целями, перестал выходить на связь после посещения пограничной зоны. 13 января он вышел на связь с родными, сообщила его мать. Она сообщила, что 3 января он прилетел прямым рейсом из Москвы в город Гянджа. Через два дня Чулков решил посетить озеро Гёйгёль в 50 километрах от Гянджа, и после этого перестал выходить на связь.

Хозяин гостиницы в Гяндже, где жил Чулков, рассказал, что, по его данным, молодой человек был задержан после того, как зашел в охраняемую зону. После этого группа сотрудников госбезопасности приезжала к нему в гостиницу. Хозяина расспросили о постояльце и изъяли все вещи молодого человека.