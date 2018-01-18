200 голубей из России вернутся в Армению
18 января 2018 - 17:56 AMT
PanARMENIAN.Net - Партию из 200 голубей из Армении вернут на родину из аэропорта Домодедово. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Москве, Подмосковью и Тульской области.
Голуби поступили на СВХ «Домодедово-Карго» 15 января. Однако в ходе документального контроля специалисты установили, что отправителя нет в реестре организаций, осуществляющих производство, переработку и хранение подконтрольных товаров, перемещаемых с территории одного государства - члена Таможенного союза (ЕАЭС) на территорию другого, пишет «Подмосковье сегодня».
Кроме того, не было идентификация животных и описи ветеринарного сертификата, а в самом сертификате нет информации о благополучии хозяйства и местности, о сроке нахождения животных на территории Таможенного союза, о ветеринарной лаборатории, проводившей исследования, и о диагностических исследованиях на болезни (грипп птиц и орнитоз).
В результате специалисты оформили возврат птиц отправителю.
Самое значимое
Отмечается, что понадобилось немало времени, чтобы достичь цели и стать свидетелем того, как часть 210-й улицы будет называться «Дорогой Армении»
«Около 40% наших пациентов – иностранцы. Чаще всего приезжают из Грузии, на втором месте граждане России и китайцы», – отмечает врач-ортодонт Айкуш Алексанян
Этот документ должен усилить сотрудничество между Арменией и ЕС в таких сферах, как энергетика, транспорт, защита окружающей среды и торговля
По данным источника, исполнительный директор и главный продюсер фестиваля считает фильм Гедигяна одним из лучших
Partner news
Последние новости
Невилл: Мхитарян станет фантастическим приобретением для «Арсенала» По его словам, армянский футболист станет фантастическим приобретением для лондонского клуба
Ученый из РФ: Посетил «достопримечательности Азербайджана» - военную часть, полицейский участок, суд Он пообещал вскоре поделиться другими подробностями своего пребывания в Азербайджане
Известны подробности госпитализации Джигарханяна «Практически весь день в среду он провел в театре, а когда вечером собрался уходить, пожаловался, что у него появилась сильная слабость. Мы решили не рисковать и вызвали врачей», — сказал он
Армения сохраняет свою позицию в рейтинге ФИФА 4-й месяц подряд Согласно новым данным, сборная Армении с 383 очками продолжает располагаться на 90-м месте уже четвертый месяц подряд