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200 голубей из России вернутся в Армению

200 голубей из России вернутся в Армению
18 января 2018 - 17:56 AMT

PanARMENIAN.Net - Партию из 200 голубей из Армении вернут на родину из аэропорта Домодедово. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Москве, Подмосковью и Тульской области.

Голуби поступили на СВХ «Домодедово-Карго» 15 января. Однако в ходе документального контроля специалисты установили, что отправителя нет в реестре организаций, осуществляющих производство, переработку и хранение подконтрольных товаров, перемещаемых с территории одного государства - члена Таможенного союза (ЕАЭС) на территорию другого, пишет «Подмосковье сегодня».

Кроме того, не было идентификация животных и описи ветеринарного сертификата, а в самом сертификате нет информации о благополучии хозяйства и местности, о сроке нахождения животных на территории Таможенного союза, о ветеринарной лаборатории, проводившей исследования, и о диагностических исследованиях на болезни (грипп птиц и орнитоз).

В результате специалисты оформили возврат птиц отправителю.

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