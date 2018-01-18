Невилл: Мхитарян станет фантастическим приобретением для «Арсенала»

PanARMENIAN.Net - Эксперт и легенда английского футбола Гари Невилл высказал свое мнение касаемо возможного трансфера полузащитника сборной Армении и «Манчестер Юнайтед» Генриха Мхитаряна в «Арсенал».

По его словам, армянский футболист станет фантастическим приобретением для лондонского клуба.

«Я могу сказать, что Генрих уйдет в «Арсенал» и станет для них фантастическим подписанием. Если «Арсенал» подпишет Мхитаряна и Обамеянга нападающий «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг - ред.), он может стать лучшей командой, потому что у них будут два действительно хороших игрока»,- сказал эксперт, пишет Footballua.tv.

«Мы не увидели лучшего Мхитаряна в «Юнайтед». Я его большой фанат. Мы видели проблески в этом сезона, но я не думал, что он будет играть в старте у Жозе. Ему нужно перейти в клуб, где ему позволят расцвести, и, возможно, «Арсенал» - этот клуб»,- заключил Невилл.

«Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» обсуждают сделку по обмену Алексиса Санчеса на Генриха Мхитаряна. По информации London Evening Standard, трансфер затягивается из-за того, что «Арсенал» требует у МЮ не чистого обмена один в один, а доплату к Мхитаряну – 10 миллионов фунтов.

Срок контракта Санчеса с «Арсеналом» истекает летом, договор Мхитаряна с «МЮ» действует до лета 2020 года, но в «Арсенале» считают, что неудачный сезон армянского игрока понизил его стоимость.

Сообщалось, что чилиец согласовал с «Юнайтед» 4,5-летний контракт с зарплатой 14 миллионов фунтов в год чистыми.