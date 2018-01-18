// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Невилл: Мхитарян станет фантастическим приобретением для «Арсенала»

Невилл: Мхитарян станет фантастическим приобретением для «Арсенала»
18 января 2018 - 18:24 AMT

PanARMENIAN.Net - Эксперт и легенда английского футбола Гари Невилл высказал свое мнение касаемо возможного трансфера полузащитника сборной Армении и «Манчестер Юнайтед» Генриха Мхитаряна в «Арсенал».

По его словам, армянский футболист станет фантастическим приобретением для лондонского клуба.

«Я могу сказать, что Генрих уйдет в «Арсенал» и станет для них фантастическим подписанием. Если «Арсенал» подпишет Мхитаряна и Обамеянга нападающий «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг - ред.), он может стать лучшей командой, потому что у них будут два действительно хороших игрока»,- сказал эксперт, пишет Footballua.tv.

«Мы не увидели лучшего Мхитаряна в «Юнайтед». Я его большой фанат. Мы видели проблески в этом сезона, но я не думал, что он будет играть в старте у Жозе. Ему нужно перейти в клуб, где ему позволят расцвести, и, возможно, «Арсенал» - этот клуб»,- заключил Невилл.

«Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» обсуждают сделку по обмену Алексиса Санчеса на Генриха Мхитаряна. По информации London Evening Standard, трансфер затягивается из-за того, что «Арсенал» требует у МЮ не чистого обмена один в один, а доплату к Мхитаряну – 10 миллионов фунтов.

Срок контракта Санчеса с «Арсеналом» истекает летом, договор Мхитаряна с «МЮ» действует до лета 2020 года, но в «Арсенале» считают, что неудачный сезон армянского игрока понизил его стоимость.

Сообщалось, что чилиец согласовал с «Юнайтед» 4,5-летний контракт с зарплатой 14 миллионов фунтов в год чистыми.

Ссылки по теме:
Footballua.tv. НЕВИЛЛ: МХИТАРЯН СТАНЕТ ДЛЯ АРСЕНАЛА ФАНТАСТИЧЕСКИМ ПОДПИСАНИЕМ
 Самое значимое
Армянские пловцы завершили 2017 год новыми рекордамиАрмянские пловцы завершили 2017 год новыми рекордами
Артур Барсегян на дистанции 50 м дельфином с результатом 0.25.19 установил новый рекорд Армении, а на дистанции 100 метров вольным стилем обновил свой собственный рекорд
Аронян готовится к международному чемпионату по шахматам им. короля Салмана в Эр-РиядеАронян готовится к международному чемпионату по шахматам им. короля Салмана в Эр-Рияде
Начнется чемпионат вечером 26 декабря и завершится 30 декабря, в нем примут участие 240 шахматистов из 70 стран
Моуринью объяснил, почему не выпускает Мхитаряна на полеМоуринью объяснил, почему не выпускает Мхитаряна на поле
По словам Моуринью, другие игроки сейчас более достойны играть в основном составе, в чем и заключается причина того, что на поле не выходит Мхитарян
Мхитарян вошел в список лучших плеймейкеров 2017 годаМхитарян вошел в список лучших плеймейкеров 2017 года
В списке из 20 именитых футболистов Мхитарян с тремя очками делит 16-17 места с французским хавбеком туринского «Ювентуса» Блезом Матюиди
Partner news
 Статьи
Генрих, сын Гамлета

Восхождение главной звезды армянского футбола

 Самое читаемое в разделе
Мхитарян - 17-й в рейтинге самых высокооплачиваемых игроков АПЛ
Мхитарян в составе «Манчестер Юнайтед» отправился на матч с «Лестером»
СМИ: Роналду готов покинуть «Реал» не более чем за €100 млн
Элина Даниелян - в десятке сильнейших на ЧМ по быстрым шахматам: Аронян - в тридцатке
Главная
Все новости
Обзор: Спорт
Другие новости раздела
ПАРТНЕР СЕКЦИИ
 Последние новости
200 голубей из России вернутся в Армению В ходе документального контроля специалисты установили, что отправителя нет в реестре организаций, осуществляющих производство, переработку и хранение подконтрольных товаров
Ученый из РФ: Посетил «достопримечательности Азербайджана» - военную часть, полицейский участок, суд Он пообещал вскоре поделиться другими подробностями своего пребывания в Азербайджане
Известны подробности госпитализации Джигарханяна «Практически весь день в среду он провел в театре, а когда вечером собрался уходить, пожаловался, что у него появилась сильная слабость. Мы решили не рисковать и вызвали врачей», — сказал он
Скандал с вакцинами в Грузии: В стране массово использовали «опасные для здоровья» препараты Как оказалось, речь идет о вакцине против бешенства, кроме того, не все так однозначно с ее запретом