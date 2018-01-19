В Армении есть труднопроходимые дороги: Ларс закрыт

PanARMENIAN.Net - 19 января, по положению на 10:00, на территории Армении есть труднопроходимые автодороги. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РА.

Закрыты перевал Варденяц и автодорога Еризак-Заришат. Труднопроходимы автотрассы Сотк-Карвачар и Мастара-Ланджик.

На автодорогах Котайкской области и трассе Апаран-Цилкар местами образовался гололед. В Ашоцке (Ширакская область РА) идет снег.

МЧС Армении рекомендует водителям ездить на автомобилях, оборудованных исключительно зимними шинами.

Согласно полученным из ЦУКС МЧС России по Республике Северная Осетия и департамента ЧС МВД Грузии данным, автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для всех видов транспортных средств.

Согласно данным центра кризисного управления МЧС России по Северной Осетии, 18 января, по положению на 18:00, с российской стороны на границе наблюдалось скопление 124 грузовых автомобиля.