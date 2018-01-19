В Армении есть труднопроходимые дороги: Ларс закрыт
19 января 2018 - 10:44 AMT
PanARMENIAN.Net - 19 января, по положению на 10:00, на территории Армении есть труднопроходимые автодороги. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РА.
Закрыты перевал Варденяц и автодорога Еризак-Заришат. Труднопроходимы автотрассы Сотк-Карвачар и Мастара-Ланджик.
На автодорогах Котайкской области и трассе Апаран-Цилкар местами образовался гололед. В Ашоцке (Ширакская область РА) идет снег.
МЧС Армении рекомендует водителям ездить на автомобилях, оборудованных исключительно зимними шинами.
Согласно полученным из ЦУКС МЧС России по Республике Северная Осетия и департамента ЧС МВД Грузии данным, автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для всех видов транспортных средств.
Согласно данным центра кризисного управления МЧС России по Северной Осетии, 18 января, по положению на 18:00, с российской стороны на границе наблюдалось скопление 124 грузовых автомобиля.
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