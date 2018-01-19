Сопредседатели МГ ОБСЕ приедут в Армению в феврале

PanARMENIAN.Net - Сопредседатели Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию планируют посетить Армению и Азербайджан в начале февраля. Об этом сообщается в заявлении сопредседателей по итогам состоявшейся 18 января в польском Кракове встречи министров иностранных дел Армении и Азербайджана Эдварда Налбандяна и Эльмара Мамедъярова.

Игорь Попов (Россия), Стефан Висконти (Франция) и Эндрю Шофер (США) вместе с личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспршиком 17 января встретились с Эдвардом Налбандяном и 18 января - с Эльмаром Мамедъяровым. 18 января состоялась также встреча Налбандяна и Мамедъярова с участием сопредседателей.

Как говорится в заявлении сопредседателей, они с министрами обсудили последующие шаги для содействия выполнению договоренностей, достигнутых на предыдущих саммитах, посвященных карабахскому урегулированию. Министры иностранных дел выразили принципиальное согласие с пересмотренным концептуальным документом сопредседателей по осуществлению расширения офиса личного представителя лействующего председателя ОБСЕ.

В ходе встречи стороны и сопредседатели обменялись мнениями по основным чувствительным вопросам, содержащимся в рабочих предложениях, которые в настоящее время находятся на столе переговоров.Сопредседатели также призвали к принятию мер по укреплению доверия в качестве важного вклада в переговорный процесс. Министры и сопредседатели признали относительное спокойствие на линии соприкосновения, сопредседатели призвали стороны укрепить эту позитивную тенденцию.

Кроме того,сопредседатели выразили министрам свою заинтересованность в дальнейшем обсуждении возможности проведения последующей деятельности на территориях, затронутых конфликтом, где последняя миссия по оценке побывала в 2010 году. ‎