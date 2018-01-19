С апреля стартуют авиаперелеты Ереван - Кельн

PanARMENIAN.Net - Авиакомпания «Армения» начнет регулярные рейсы в немецкий Кельн. Первый рейс Ереван-Кельн-Ереван состоится 24 апреля.

Как говорится в сообщении авиакомпании, полеты будут осуществляться по вторникам и пятницам.

По состоянию на 25 декабря 2017 года пассажиропоток в аэропортах Армении составил 2 495 500 человек. По состоянию на декабрь 28 авиакомпаний осуществляют регулярные воздушные перевозки из Армении, выполняя 30-35 рейсов в день.