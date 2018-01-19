С апреля стартуют авиаперелеты Ереван - Кельн
19 января 2018 - 10:54 AMT
PanARMENIAN.Net - Авиакомпания «Армения» начнет регулярные рейсы в немецкий Кельн. Первый рейс Ереван-Кельн-Ереван состоится 24 апреля.
Как говорится в сообщении авиакомпании, полеты будут осуществляться по вторникам и пятницам.
По состоянию на 25 декабря 2017 года пассажиропоток в аэропортах Армении составил 2 495 500 человек. По состоянию на декабрь 28 авиакомпаний осуществляют регулярные воздушные перевозки из Армении, выполняя 30-35 рейсов в день.
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По его словам, авиакомпания начнет осуществлять рейсы в Кельн и Лион с 2018 года
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