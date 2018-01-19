// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

С апреля стартуют авиаперелеты Ереван - Кельн

С апреля стартуют авиаперелеты Ереван - Кельн
19 января 2018 - 10:54 AMT

PanARMENIAN.Net - Авиакомпания «Армения» начнет регулярные рейсы в немецкий Кельн. Первый рейс Ереван-Кельн-Ереван состоится 24 апреля.

Как говорится в сообщении авиакомпании, полеты будут осуществляться по вторникам и пятницам.

По состоянию на 25 декабря 2017 года пассажиропоток в аэропортах Армении составил 2 495 500 человек. По состоянию на декабрь 28 авиакомпаний осуществляют регулярные воздушные перевозки из Армении, выполняя 30-35 рейсов в день.

Ссылки по теме:
Запись авиакомпании «Армения» в Facebook
 Самое значимое
Авиакомпания Armenia будет осуществлять регулярные рейсы в Германию и ФранциюАвиакомпания Armenia будет осуществлять регулярные рейсы в Германию и Францию
По его словам, авиакомпания начнет осуществлять рейсы в Кельн и Лион с 2018 года
Армения вошла в топ-10 популярных среди туристов из ОАЭ странАрмения вошла в топ-10 популярных среди туристов из ОАЭ стран
Так, согласно данным поисковика, жители ОАЭ наиболее часто искали Францию, Турцию, Египет, Грецию, Грузию, Азербайджан, Хорватию, Армению, Черногорию и Камбоджу
В Ереване вновь проведут «Винные дни» в мае 2018 годаВ Ереване вновь проведут «Винные дни» в мае 2018 года
В течение двух дней, с 18:00 до 23:00, улица Саряна будет закрыта для автомобилей, на ней - между перекрестками Туманяна и Арама - будут работать специальные торговые ряды с продукцией местных производителей вина
В армянском Цахкадзоре появится первая скоростная саночная трасса «Тобогган»В армянском Цахкадзоре появится первая скоростная саночная трасса «Тобогган»
Сам аттракцион представляет собой трассу, больше всего напоминающую бобслейную. Максимальная скорость может достигать 40 км/ч, длина – 1025 метров
Partner news
 Статьи
Пыхтите на здоровье

Грузины декриминализировали марихуанну - и что там у армян?

 Самое читаемое в разделе
На дорогах Армении местами гололед: Ларс открыт
Гололед на некоторых дорогах Армении: Ларс закрыт для грузовиков
На дорогах Армении местами гололед: Ларс открыт
Член ИГ пытался въехать в Армению: Спецслужбы помешали
Главная
Все новости
Обзор: Общество
Другие новости раздела
 Последние новости
Кандидатом в президенты Армении от РПА станет Армен Саркисян Им станет посол Армении в Великобритании и Ирландии Армен Саркисян. Серж Саргсян 19 января встретился с Саркисяном в резиденции президента
Работники в аэропортах США будут отбирать у туристов гаджеты за отказ назвать пароль Работники службы безопасности получили полномочие конфисковывать любые гаджеты у пассажиров, отказавшихся предоставить пароль от устройства
Новое нападение на школу в России: Старшеклассник накинулся на детей с топором и ножом В результате нападения шесть детей и учительница получили ранения. Трое находятся в тяжелом состоянии
Главы МИД Армении и Азербайджана договорились о расширении офиса Каспршика Стороны продолжили начавшиеся в декабре 2017 года обсуждения о путях реализации соглашений лидеров Армении и Азербайджана, достигнутых на саммитах в Вене, Санкт-Петербурге и Женеве