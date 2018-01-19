Главы МИД Армении и Азербайджана договорились о расширении офиса Каспршика

PanARMENIAN.Net - По инициативе сопредседателей Минской группы ОБСЕ в Кракове 18 января состоялась встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана Эдварда Налбандяна и Эльмара Мамедъярова. Встреча началась в присутствии сопредседателей Минской группы и личного представителя действующего председателя ОБСЕ, а потом продолжилась в виде беседы тет-а-тет.

Стороны достигли принципиальной договоренности о реализации решения о расширении возможностей офиса личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспршика.

В ходе встречи стороны продолжили начавшиеся в декабре 2017 года обсуждения о путях реализации соглашений лидеров Армении и Азербайджана, достигнутых на саммитах в Вене, Санкт-Петербурге и Женеве.

Налбандян призвал азербайджанскую сторону соблюдать призывы сопредседателей к строгому соблюдению режима прекращения огня, осуществлению ранее достигнутых соглашений, подтверждению приверженности принципам урегулирования конфликта, предложенным сопредседателями, которые могут открыть путь для продвижения переговорного процесса.

В соответствии с соглашением, достигнутым на саммите в Женеве, министры иностранных дел Армении и Азербайджана совместно с сопредседателями обсудили возможности осуществления дополнительных шагов по снижению напряженности в зоне конфликта и активизации переговорного процесса.

По итогам встречи было решено, что сопредседатели посетят регион в первой половине февраля.

Игорь Попов (Россия), Стефан Висконти (Франция) и Эндрю Шофер (США) вместе с личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспршиком 17 января встретились с Эдвардом Налбандяном и 18 января - с Эльмаром Мамедъяровым. 18 января состоялась также встреча Налбандяна и Мамедъярова с участием сопредседателей.