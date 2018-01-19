Новое нападение на школу в России: Старшеклассник накинулся на детей с топором и ножом

PanARMENIAN.Net - Девятиклассник, вооруженный ножом и топором, 19 января напал на учительницу и детей в школе номер 5 в военном поселке Сосновый бор в одном из районов Улан-Удэ в РФ.

Злоумышленник, ворвавшись в класс, где занимались семиклассники, сначала бросил горящую тряпку (по другим данным, «коктейль Молотова») в учительницу, а потом начал наносить удары топором по выбегавшим детям. В результате нападения шесть детей и учительница получили ранения. Трое находятся в тяжелом состоянии. Сам нападавший задержан и направлен в больницу, поскольку пытался покончить с собой, пишет Deutsche Welle.

Вспыхнувший пожар удалось потушить в течение нескольких минут. Из здания эвакуировали около 500 человек. Занятия в школе отменены.

15 января произошла трагедия в школе 127 в Перми, где, по данным СКР, двое подростков нанесли ученикам и учительнице множественные ножевые ранения. 17 января в Челябинской области школьник на перемене ударил ножом своего сверстника. Правоохранительные органы намерены проверить в качестве одной из версий взаимосвязь этих инцидентов посредством социальных сетей.