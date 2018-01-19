Работники в аэропортах США будут отбирать у туристов гаджеты за отказ назвать пароль

PanARMENIAN.Net - Паспортный контроль в аэропортах США ужесточился. Работники службы безопасности получили полномочие конфисковывать любые гаджеты у пассажиров, отказавшихся предоставить пароль от устройства.

Ранее пограничники уже имели право бегло осматривать включенные ноутбуки и смартфоны и отправлять пассажиров на дальнейшую проверку.

«Путешественники обязаны представлять электронные устройства и содержащуюся в них информацию в состоянии, позволяющем проверять устройство и его содержимое», — говорится в новых правилах, пишет Lenta.ru со ссылкой на The Sun.

В случае, если иностранцы откажутся предоставить полный доступ ко всей информации на их гаджете, им могут отказать в доступе на территорию США или же конфисковать устройство.

В первую очередь служба безопасности США проверяет иностранцев на наличие связей с террористами, педофилию, нарушение норм экспортного контроля и прав на интеллектуальной собственности.