Кандидатом в президенты Армении от РПА станет Армен Саркисян

PanARMENIAN.Net - Президент Армении Серж Саргсян объявил имя кандидата от правящей Республиканской партии на пост следующего президента республики.

Им станет посол Армении в Великобритании и Ирландии Армен Саркисян. Серж Саргсян 19 января встретился с Саркисяном в резиденции президента.

Выборы президента Армении состоятся 2 марта. Нового президента РА сроком на семь лет выберет парламент. На данный момент известно имя кандидата от партии «ЕЛК» («Выход») - это депутат Артак Зейналян.

Армен Саркисян родился 23 июня 1953 года в Ереване. Окончил факультет физики и математики Ереванского госуниверситета (ЕГУ). В 1992-1995 гг., 1998-2000 гг., и с 2013 года занимал должность посла Армении в Великобритании. Был также послом в ЕС, Бельгии, Нидерландах, Люксембурге и Ватикане. В 1995-96 гг. возглавлял миссию Армении в ЕС.С ноября 1996 года по февраль 1997 года был премьер-министром Армении.

Армен Саркисян является одним из соучредителей компании Tetris-Wordtris, которая занимается производством и продажей различных модификаций всемирно известной игры Tetris. В титрах одной из них - Wordtris - имя Саркисяна даже указано в числе создателей игры.