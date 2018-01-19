National Geographic представил эволюцию своих обложек за 130 лет существования журнала

PanARMENIAN.Net - National Geographic опубликовал двухминутное видео о том, как менялись его обложки начиная с 1888 года, когда Национальное географическое общество США выпустило первый номер.

Видеоролик приурочили к 130-летию журнала, которое издание отмечает в этом году, пишет Bird in Flight.

Как следует из видео, первые несколько десятилетий каверы National Geographic содержали только текст.

Ситуация изменилась лишь к середине XX века: на обложки постепенно начали помещать цветные иллюстрации, а затем и фотографии, которые к тому моменту стали более доступными.