National Geographic представил эволюцию своих обложек за 130 лет существования журнала (видео)
19 января 2018 - 14:11 AMT
PanARMENIAN.Net - National Geographic опубликовал двухминутное видео о том, как менялись его обложки начиная с 1888 года, когда Национальное географическое общество США выпустило первый номер.
Видеоролик приурочили к 130-летию журнала, которое издание отмечает в этом году, пишет Bird in Flight.
Как следует из видео, первые несколько десятилетий каверы National Geographic содержали только текст.
Ситуация изменилась лишь к середине XX века: на обложки постепенно начали помещать цветные иллюстрации, а затем и фотографии, которые к тому моменту стали более доступными.
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