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Названы 100 лучших фильмов всех времен по версии зрителей

Названы 100 лучших фильмов всех времен по версии зрителей
19 января 2018 - 14:26 AMT

PanARMENIAN.Net - Издание Indie Wire опубликовало список 100 лучших фильмов всех времен по версии кинозрителей на начало 2018 года. Рейтинг основан на оценке ленты на сайте Rotten Tomatoes.

Как отмечают авторы, рейтинг показывает, каким новым картинам удалось встать в один ряд с проверенной классикой.

«Разве существует другой такой список, в котором мир поместил бы фильм «Человек-паук: Возвращение домой» выше «Апокалипсиса сегодня?» — комментируют составители, пишет Lenta.ru.

На первой строчке оказался «Волшебник страны Оз» 1939 года. Рейтинг ленты составил 99 процентов. На втором месте «Гражданин Кейн» Орсона Уэллса. Замыкает тройку хоррор «Прочь», вышедший в 2017 году.

В первую десятку из современных лент также включили мультфильм «Головоломка». Следующая картина, снятая в XXI веке, оказалась на 12-й строчке — ей стал «Лунный свет» 2016 года, завоевавший «Оскар» в категории «Лучший фильм».

Ранее в январе кинокритики США признали фильм «Форма воды» режиссера Гильермо дель Торо лучшей картиной 2017 года.

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