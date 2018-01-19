Названы 100 лучших фильмов всех времен по версии зрителей
19 января 2018 - 14:26 AMT
PanARMENIAN.Net - Издание Indie Wire опубликовало список 100 лучших фильмов всех времен по версии кинозрителей на начало 2018 года. Рейтинг основан на оценке ленты на сайте Rotten Tomatoes.
Как отмечают авторы, рейтинг показывает, каким новым картинам удалось встать в один ряд с проверенной классикой.
«Разве существует другой такой список, в котором мир поместил бы фильм «Человек-паук: Возвращение домой» выше «Апокалипсиса сегодня?» — комментируют составители, пишет Lenta.ru.
На первой строчке оказался «Волшебник страны Оз» 1939 года. Рейтинг ленты составил 99 процентов. На втором месте «Гражданин Кейн» Орсона Уэллса. Замыкает тройку хоррор «Прочь», вышедший в 2017 году.
В первую десятку из современных лент также включили мультфильм «Головоломка». Следующая картина, снятая в XXI веке, оказалась на 12-й строчке — ей стал «Лунный свет» 2016 года, завоевавший «Оскар» в категории «Лучший фильм».
Ранее в январе кинокритики США признали фильм «Форма воды» режиссера Гильермо дель Торо лучшей картиной 2017 года.
Самое значимое
Как объявил телеканал HBO, занимающийся производством сериала, восьмой сезон будет состоять из шести эпизодов. Точная дата премьеры пока не разглашается
Netflix не будет участвовать в каком-либо дальнейшем производстве «Карточного домика» с участием Кевина Спейси
Перевела «Манюню» на армянский Нарине Гижларян, которая, как и писательница, родом из Берда
Сценарий фильма держится в секрете.
Partner news
Последние новости
Болгария планирует помочь Турции в переговорах с ЕС Посол Болгарии в Австрии Иван Сираков заявил, что прекращение переговоров с Турцией «не в интересах Евросоюза», однако для этого страна «должна быть открытой и честной»
Азербайджанская семья захватила заложников в Германии Аденауэр заявил, что эта азербайджанская семья уже неоднократно была депортирована из Германии, но каждый раз незаконными путями возвращалась в эту страну
Пеле попал в больницу из-за истощения 19 января легендарный бразильский футболист почувствовал недомогание и потерял сознание
Россия отправила новую партию вооружения в Азербайджан Уточняется, что очередная партия военной техники поступила в страну 19 января