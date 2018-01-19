Кинокритики назвали свой любимый фильм
19 января 2018 - 15:53 AMT
PanARMENIAN.Net - Киноресурс Rotten Tomatoes объявил, что семейная комедия «Приключения Паддингтона 2» побила рекорд по позитивным отзывам за всю историю существования сайта.
Первые 164 рецензии на фильм оказались положительными. Картина обогнала мультфильм «История игрушек 2» 1999 года. Лента анимационной студии Disney удерживала рекорд со 163 первыми позитивными отзывами.
Главным конкурентом «Приключений Паддингтона 2» с ноября 2017 года был фильм Греты Гервиг «Леди Берд», догнавший по количеству позитивных рецензий «Историю игрушек 2». 164-й кинокритик, однако, поставил драме низкий рейтинг, и она выбыла из гонки, пишет Lenta.ru.
Лента «Приключения Паддингтона 2» рассказывает историю медвежонка, который работает мойщиком стекол в британском городке. Главные роли в комедии исполняют Хью Грант, Брендан Глисон и Питер Капальди. Паддингтона озвучивает Бен Уишоу. Режиссером выступил Пол Кинг.
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