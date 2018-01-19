ЕС предоставит гражданскому обществу Армении €1,74 млн на 5 новых программ
19 января 2018 - 17:03 AMT
PanARMENIAN.Net - Делегация Евросоюза в Армении начинает реализацию пяти новых программ общественной значимости, нацеленных на развитие гражданского общества. Они привлекут граждан к участию в различной деятельности в сфере управления и прав человека.
Гражданское общество Армении получит от Евросоюза 1,74 млн евро для новых программ.
По словам руководителя делегации Европейского союза в Армении, посла Петра Свитальского, новые программы поспособствуют привлечению молодежи и граждан к обсуждению ряда важных общественных проблем.
«Эти пять новых программ охватывают различные сферы: вопросы соблюдения прав человека в закрытых учреждениях, возглавляемых женщинами организаций и государственной политики, исполнения бюджета, а также сокращения расхода энергии», - сказал Свитальский.
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