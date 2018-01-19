В Instagram появилась возможность отслеживать статус активности пользователей
19 января 2018 - 15:58 AMT
PanARMENIAN.Net - Команда фотосервиса Instagram без особого шума запустила новую возможность — в приложениях под iOS и Android начал отображаться статус активности пользователей.
Поскольку официального анонса не было, вероятно, функция пока тестируется и может быть доступна не для всех пользователей. Функция по умолчанию активна в настройках приложения, при желании ее можно отключить вручную, чтобы другие пользователи не могли увидеть, когда вы были в сети, пишет Ferra.ru.
Статусы отображаются во вкладке Instagram Direct. Отслеживать статус пользователя смогут только те, на кого он сам подписан, а не его подписчики, или же пользователи, с которыми он общался через Direct.
Instagram для iOS и Android доступен для бесплатной загрузки в App Store и Google Play.
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