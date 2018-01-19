Развод Джигарханяна с Цымбалюк-Романовской признан недействительным
19 января 2018 - 17:56 AMT
PanARMENIAN.Net - Развод народного артиста СССР Армена Джигарханяна сВиталиной Цымбалюк-Романовской так и не состоялся, несмотря на то, что 27 ноября суд удовлетворил иск о разводе супругов. Формально они по-прежнему остаются мужем и женой, сообщиладвокат актера Евгений Парфенов.
По его словам, Цымбалюк-Романовская в конце декабря подала апелляционную жалобу на решение суда о разводе, пишет «Комсомольская правда».
«27 декабря истекал месяц с принятия этого решения (о разводе - ред.), после чего оно вступало в законную силу. Но у каждой из сторон есть возможность, даже по формальным основаниям, его обжаловать. Чем Виталина и воспользовалась»,- заявил адвокат.
По его словам,жалоба супруги Джигарханяна не мотивирована, так как расстались супруги по обоюдному согласию, детей и общего имущества нет, как не было и брачного договора, однако судья был обязан ее принять.
Адвокат пояснил, что суд дал время до февраля: «И хотя я уверен, что их брак в любом случае будет расторгнут, тем не менее до 5 февраля решение суда остается без движения. Если все останется как есть, тогда оно вступит в законную силу и к 10 февраля брак будет расторгнут в органах ЗАГСа. Если же Виталина подаст жалобу в Кунцевский суд, тогда дело может затянутся до марта»
Публичный скандал вокруг отношений 82-летнего артиста и 38-летней Цымбалюк-Романовской начался после того, как 10 октября актер попал в больницу и вскоре заявил, что не готов простить супругу, которая «причинила ему много боли».
Одновременно Цымбалюк-Романовская, занимавшая пост директора Театра под руководством Джигарханяна, уволилась оттуда по собственному желанию и объявила о намерении подать на развод. Вслед за этим Джигарханян обратился с официальным письмом в департамент культуры Москвы с просьбой оградить его и артистов театра «от аферистов, мешающих нормальной работе коллектива»..
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