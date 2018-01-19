«Комсомольская правда»: В Армении лучше, чем в Швейцарии

PanARMENIAN.Net - С декабря 2016-го Международный аэропорт Воронеж открыл программу прямых рейсов в Ереван. Как пишет «Комсомольская правда - Липецк», жители Воронежа всего за 2 часа могут оказаться в Армении - уникальной стране, где живет один из самых гостеприимных народов.

Издание отмечает, что в Армении даже лучше, чем в Швейцарии. Страна идеально подходит как для приятельского массового отдыха, так и для семейного уютного торжества: «Каждый день, проведенный здесь, останется в памяти навсегда. Сказочные места, более теплый климат, чем в наших широтах, местная кухня, добродушное и приветливое население, которое, что важно, говорит и понимает по-русски, делает путешествие в эту страну незабываемым».

Автор статьи рекомендует посетит в Армении горнолыжный курорт Цахкадзор, покататься на горных лыжах, сноуборде и канатной дороге: «Ребята, лихо курсирующие по склонам Цахкадзора, рассказывают, что места здесь и трассы не хуже, чем в Швейцарии, а вот цены приемлемее».

Издание отмечает, что несмотря на отсутствие выхода к морю, в Армении есть прекрасное озеро Севан: «Сокровище Севана - знаменитая форель-ишхан. Полакомиться ею можно в местных заведениях. Этот вид рыбы эндемичный, то есть в других водоемах его не встретишь».

В числе других достопримечательностей, которые следует увидеть в Армении, отмечены древнейший языческий храм Гарни, монастыри Гегард и Хор Вирап, фабрика ковров «Мегерян Карпет», которая производит свои товары для голливудских звезд и президента РФ Владимира Путина, а также рынки сухофруктов, сувенирные лавки и, конечно же, сам Ереван.

«Армения способна влюблять в себя. Каждый сможет найти в ней занятие по душе: мчаться по заснеженному склону, созерцать бескрайние просторы озера и гор, любоваться архитектурными реликвиями, знакомиться с самобытной армянской кухней и наслаждаться общением с открытым и добродушным народом»,- пишет издание.