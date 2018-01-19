// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

«Комсомольская правда»: В Армении лучше, чем в Швейцарии

«Комсомольская правда»: В Армении лучше, чем в Швейцарии
19 января 2018 - 16:33 AMT

PanARMENIAN.Net - С декабря 2016-го Международный аэропорт Воронеж открыл программу прямых рейсов в Ереван. Как пишет «Комсомольская правда - Липецк», жители Воронежа всего за 2 часа могут оказаться в Армении - уникальной стране, где живет один из самых гостеприимных народов.

Издание отмечает, что в Армении даже лучше, чем в Швейцарии. Страна идеально подходит как для приятельского массового отдыха, так и для семейного уютного торжества: «Каждый день, проведенный здесь, останется в памяти навсегда. Сказочные места, более теплый климат, чем в наших широтах, местная кухня, добродушное и приветливое население, которое, что важно, говорит и понимает по-русски, делает путешествие в эту страну незабываемым».

Автор статьи рекомендует посетит в Армении горнолыжный курорт Цахкадзор, покататься на горных лыжах, сноуборде и канатной дороге: «Ребята, лихо курсирующие по склонам Цахкадзора, рассказывают, что места здесь и трассы не хуже, чем в Швейцарии, а вот цены приемлемее».

Издание отмечает, что несмотря на отсутствие выхода к морю, в Армении есть прекрасное озеро Севан: «Сокровище Севана - знаменитая форель-ишхан. Полакомиться ею можно в местных заведениях. Этот вид рыбы эндемичный, то есть в других водоемах его не встретишь».

В числе других достопримечательностей, которые следует увидеть в Армении, отмечены древнейший языческий храм Гарни, монастыри Гегард и Хор Вирап, фабрика ковров «Мегерян Карпет», которая производит свои товары для голливудских звезд и президента РФ Владимира Путина, а также рынки сухофруктов, сувенирные лавки и, конечно же, сам Ереван.

«Армения способна влюблять в себя. Каждый сможет найти в ней занятие по душе: мчаться по заснеженному склону, созерцать бескрайние просторы озера и гор, любоваться архитектурными реликвиями, знакомиться с самобытной армянской кухней и наслаждаться общением с открытым и добродушным народом»,- пишет издание.

Ссылки по теме:
Lipetsk.kp.ru: Как я рад, что увидел Арарат!
 Самое значимое
Улица в Нью-Йорке будет символически названа «Дорогой Армении»Улица в Нью-Йорке будет символически названа «Дорогой Армении»
Отмечается, что понадобилось немало времени, чтобы достичь цели и стать свидетелем того, как часть 210-й улицы будет называться «Дорогой Армении»
«МИР 24»: Низкие цены на медицинские услуги привлекают в Армению все больше иностранцев«МИР 24»: Низкие цены на медицинские услуги привлекают в Армению все больше иностранцев
«Около 40% наших пациентов – иностранцы. Чаще всего приезжают из Грузии, на втором месте граждане России и китайцы», – отмечает врач-ортодонт Айкуш Алексанян
Армения и ЕС подписали соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерствеАрмения и ЕС подписали соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве
Этот документ должен усилить сотрудничество между Арменией и ЕС в таких сферах, как энергетика, транспорт, защита окружающей среды и торговля
The People’s World: Новый фильм Гедикяна впечатлил руководителей кинофестиваля в ТоронтоThe People’s World: Новый фильм Гедикяна впечатлил руководителей кинофестиваля в Торонто
По данным источника, исполнительный директор и главный продюсер фестиваля считает фильм Гедигяна одним из лучших
Partner news
 Статьи
Убитый ребенок, истерзанные старики, отрезанные головы солдат

Зверства азербайджанцев в ходе апрельской войны

 Самое читаемое в разделе
Бакинец, затравленный за «любовь к армянам»: Я осознавал, какие будут последствия
Лапшин: Очень скоро приеду в Армению
Ким Кардашьян - в топ-5 самых популярных персон 2017 года
Российские СМИ о соглашении Армения-ЕС: «Прощание с коньяком», армянский маневр и «враг России»
Главная
Все новости
Обзор: Армения и мир
Другие новости раздела
 Последние новости
Болгария планирует помочь Турции в переговорах с ЕС Посол Болгарии в Австрии Иван Сираков заявил, что прекращение переговоров с Турцией «не в интересах Евросоюза», однако для этого страна «должна быть открытой и честной»
Азербайджанская семья захватила заложников в Германии Аденауэр заявил, что эта азербайджанская семья уже неоднократно была депортирована из Германии, но каждый раз незаконными путями возвращалась в эту страну
Пеле попал в больницу из-за истощения 19 января легендарный бразильский футболист почувствовал недомогание и потерял сознание
Россия отправила новую партию вооружения в Азербайджан Уточняется, что очередная партия военной техники поступила в страну 19 января