Турция начала массированный обстрел курдских деревень в Сирии

PanARMENIAN.Net - Турецкая армия начала массированный обстрел курдских деревень в приграничном регионе Африн на севере Сирии. По данным курдской группировки YPG, в ночь на 19 января в нескольких населенных пунктах разорвалось около 70 снарядов.

Министр национальной обороны Турции Нуреттин Джаникли в эфире телекомпании AHaber заявил, что тем самым началось наступление на YPG, о котором было заявлено несколько дней назад. При этом турецкие военные еще не пересекли границу, сообщил он. Анкара согласовывает свои действия в Сирии с Москвой, добавил турецкий министр, пишет Deutsche Welle.

Ранее Госдепартамент США призвал власти Турции не предпринимать боевых действий против курдов в расположенном в провинции Алеппо районе Африн. Анкара должна по-прежнему концентрироваться на борьбе против террористической группировки «Исламское государство» (ИГ), заявила официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Хизер Нойерт.

16 января турецкие власти заявили о планах военной операции против курдской группировки YPG в Африне. Анкара считает YPG братской организацией запрещенной в Турции Курдской рабочей партии (КРП).