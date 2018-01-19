Турция начала массированный обстрел курдских деревень в Сирии
19 января 2018 - 17:37 AMT
PanARMENIAN.Net - Турецкая армия начала массированный обстрел курдских деревень в приграничном регионе Африн на севере Сирии. По данным курдской группировки YPG, в ночь на 19 января в нескольких населенных пунктах разорвалось около 70 снарядов.
Министр национальной обороны Турции Нуреттин Джаникли в эфире телекомпании AHaber заявил, что тем самым началось наступление на YPG, о котором было заявлено несколько дней назад. При этом турецкие военные еще не пересекли границу, сообщил он. Анкара согласовывает свои действия в Сирии с Москвой, добавил турецкий министр, пишет Deutsche Welle.
Ранее Госдепартамент США призвал власти Турции не предпринимать боевых действий против курдов в расположенном в провинции Алеппо районе Африн. Анкара должна по-прежнему концентрироваться на борьбе против террористической группировки «Исламское государство» (ИГ), заявила официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Хизер Нойерт.
16 января турецкие власти заявили о планах военной операции против курдской группировки YPG в Африне. Анкара считает YPG братской организацией запрещенной в Турции Курдской рабочей партии (КРП).
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