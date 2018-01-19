Азербайджан сообщил о смерти военнослужащего

Пеле попал в больницу из-за истощения 19 января легендарный бразильский футболист почувствовал недомогание и потерял сознание 19 января легендарный бразильский футболист почувствовал недомогание и потерял сознание

Моуринью поддержал идею о переходе Роналду в «Манчестер Юнайтед» В случае перехода Роналду снова поработает со специалистом, под руководством которого выступал с 2010-го по 2013 год в «Реале» В случае перехода Роналду снова поработает со специалистом, под руководством которого выступал с 2010-го по 2013 год в «Реале»

Искусственный интеллект от Microsoft рисует объекты по текстовым описаниям По словам разработчиков, система создает изображения на основе текстовых описаний с удивляющей точностью По словам разработчиков, система создает изображения на основе текстовых описаний с удивляющей точностью