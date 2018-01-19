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Азербайджан сообщил о смерти военнослужащего

Азербайджан сообщил о смерти военнослужащего
19 января 2018 - 18:01 AMT

PanARMENIAN.Net - Баку сообщил о гибели азербайджанского военнослужащего. Об этом заявило министерство обороны Азербайджана.

Погибшего военнослужащего звали Манафов Ибрагим Мохсум оглу, пишет АПА.

7 января, около 13:20 по ереванскому времени, на оборонительном участке одной из воинских частей Армии обороны НКР, дислоцированной в северо-восточном направлении линии соприкосновения, вследствие стрельбы ВС Азербайджана смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий Ваче Нверович Чилингарян, 1998 г.р.

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