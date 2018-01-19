Пол Мерсон: Мхитарян может стать сенсацией в «Арсенале»

PanARMENIAN.Net - Бывший игрок «Арсенала» Пол Мерсон прокомментировал возможный переход полузащитника сборной Армении и «Манчестер Юнайтед» Генриха Мхитаряна в лондонский клуб.

По его словам, Мхитарян имеет все шансы стать сенсацией в «Арсенале».

«Я большой поклонник Мхитаряна, наблюдал за ним еще в Дортмунде, где его признали игроком сезона, и где он много забивал»,- сказал Мерсон, пишет Sky Sports.

«У него не все получилось в «Манчестер Юнайтед», но если он перейдет в «Арсенал», то может стать сенсацией. Это отличный трансфер. Очень трудно найти такого футболиста в январе. Мхитарян – один из лучших в Премьер-лиге», - считает бывший полузащитник лондонского клуба.

РанееМерсон сказал, что «канониры» должны обменять чилийского нападающего лондонского «Арсенала» Алексиса Санчеса на полузащитника «Манчестер Юнайтед» Генриха Мхитаряна.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо рассчитывает, что руководство МЮ в лице Эда Вудворда подпишет Алексиса Санчеса и без включения полузащитника сборной Армении и МЮ Генриха Мхитаряна в сделку по обмену. Однако Мино Райола, агент армянского игрока, заявил, что его клиент – ключ к успешным переговорам между клубами, и все зависит от позиции именно его футболиста. В случае, если сделка состоится, общая ее сумма может составить около 60 млн фунтов, учитывая в том числе высокие комиссионные агента чилийца.