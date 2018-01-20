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Моуринью: Сделка по обмену Мхитаряна на Санчеса еще не завершена

Моуринью: Сделка по обмену Мхитаряна на Санчеса еще не завершена
20 января 2018 - 13:51 AMT

PanARMENIAN.Net - Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью ответил на вопросы о том, как обстоят дела с обменом полузащитника сборной Армении и МЮ Генриха Мхитаряна на нападающего «Арсенала» Алексиса Санчеса.

Как сказал тренер на пресс-конфернеции, сделка еще не завершена.

«Думаю, что все уже знают, что мы в деле, особенно после того как тренер «Арсенала» сказал об этом так открыто. Поэтому нет никакого смысла отрицать наше участие. Но ничего еще не завершено, и в данный момент Мхитарян - наш игрок, а Санчес - игрок «Арсенала»,- сказал Моуринью, передает российский сайт МЮ.

«Зависит ли переход Санчеса от Мхитаряна? Я не знаю. Люди думают, что тренеры принимают активное участие в переговорах, но лично я предпочитаю заниматься другими делами. Так что сейчас я просто спокойно жду каких-то новостей, и не более того»,- добавил он.

Моуринью пообещал подробно поговорить с журналистами о Санчесе, если МЮ его подпишет: «Но сейчас он игрок «Арсенала», а не мой игрок. Нет никакого смысла обсуждать то, что может произойти, а может и не произойти».

Полузащитник сборной Армении и «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян, который близок к переходу в лондонский «Арсенал», 19 января со слезами на глазах попрощался с партнерами по команде на базе в Каррингтоне. «Это была проникновенная речь со слезами на глазах. Генрих был популярной фигурой в команде»,- сказал источник в клубе.

Мхитарян близок к переходу в лондонский «Арсенал». А «Манчестер Юнайтед» в скором времени должен объявить о приобретении чилийского нападающего Алексиса Санчеса.

Ссылки по теме:
The Telegraph. Jose Mourinho 'calm' over Alexis Sanchez move as Henrikh Mkhitaryan is left out of Man Utd squad
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