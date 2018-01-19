Искусственный интеллект от Microsoft рисует объекты по текстовым описаниям
19 января 2018 - 18:37 AMT
PanARMENIAN.Net - Исследователи из компании Microsoft представили новую технологию искусственного интеллекта, которая способна отрисовывать различные объекты, основываясь на письменном описании.
По словам разработчиков, система создает изображения на основе текстовых описаний с удивляющей точностью. При этом система не отыскивает существующее изображения, подходящее под описания, а создает настоящий рисунок «пиксель за пикселем с нуля», пишет Ferra.ru.
Несмотря на то, что в настоящий момент технология не идеальна, трудно переоценить влияние, которое она может оказать в будущем.
Такая система может использоваться, например, как помощник для создания набросков для художников и дизайнеров интерьеров или как инструмент для обработки фотографий с голосовым управлением. Разработчики даже верят в возможность создания полноценных мультфильмов на основе письменного сценария.
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