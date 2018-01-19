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Моуринью поддержал идею о переходе Роналду в «Манчестер Юнайтед»

Моуринью поддержал идею о переходе Роналду в «Манчестер Юнайтед»
19 января 2018 - 18:41 AMT

PanARMENIAN.Net - Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поддержал идею о переходе португальского форварда мадридского «Реала» Криштиану Роналду.

В случае перехода Роналду снова поработает со специалистом, под руководством которого выступал с 2010-го по 2013 год в «Реале». По информации испанских журналистов, руководство английского клуба одобрило план по возвращению Криштиану, пишет Lenta.ru со ссылкой на AS.

В «Манчестер Юнайтед» готовы выплатить за португальца 400 миллионов евро, тем самым обновив мировой трансферный рекорд. Сейчас он составляет 222 миллиона, выплаченных «Барселоне» за бразильского форварда Неймара, который перешел в ПСЖ.

По данным прессы, Роналду чувствует себя обманутым и хочет уйти из клуба. По мнению Криштиану, президент «Реала» Флорентино Перес не выполнил обещание по улучшению финансовых условий контракта португальца. В ответ на это Перес распорядился найти форварду новый клуб.

В 2016 и 2017 годах Роналду завоевывал награду лучшему футболисту года. «Золотой мяч», полученный в прошлом году, стал для него пятым и позволил сравняться по этому показателю с Лионелем Месси. В сезоне 2017/2018 32-летний португалец забил 4 мяча в 14 матчах Примеры.

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