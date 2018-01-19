Россия отправила новую партию вооружения в Азербайджан

PanARMENIAN.Net - Новая партия современной военной техники поступила из России в Азербайджан. Об этом сообщает 19 января пресс-служба минобороны Азербайджана.

«Согласно межправительственному соглашению между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией, поставка в Азербайджан современной боевой техники российского производства продолжается в соответствии с планом», — говорится в сообщении, пишет РИА Новости.

Уточняется, что очередная партия военной техники поступила в страну 19 января.

«Доставленная судами из России в Бакинский порт большая партия современной военной техники и боеприпасов после комплексного приема в кратчайшие сроки будет передана в распоряжение воинских частей, дислоцированных на линии фронта», — добавили в пресс-службе.

В ходе апрельской эскалации 2016 года в зоне карабахского конфликта в Армении поднялась волна возмущения в связи с поставками оружия Азербайджану со стороны России. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 9 апреля 2016 года заявил, чтов случае если Москва откажется от этих продаж, ситуация в регионе станет более сложной.

Азербайджан с 2000-х годов активно закупал оружие в России, однако наиболее крупный пакет контрактов был подписан в начале 2010-х годов и оценивался не менее чем в 4 млрд долларов. По нему Баку получил около 100 танков Т-90С, 100 БМП-3, 18 САУ 2С19М1 «Мста-С», 18 САУ 2С31 «Вена», 18 РСЗО 9А52 «Смерч» и 18 тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек», 10 боевых машин самоходного противотанкового комплекса «Хризантема-С», а также 300 ПЗРК «Игла-С» с боекомплектом 1500 ракет и большой комплект инженерно-саперной техники.

Кроме того, Азербаджану были переданы два дивизиона дальнобойной зенитной ракетной системы С-300ПМУ-2 «Фаворит» и несколько батарей войскового зенитного комплекса «Тор-М2Э». ВВС получили 60 транспортных вертолетов Ми-17 и 24 ударных вертолета Ми-35М.