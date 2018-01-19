Пеле попал в больницу из-за истощения
19 января 2018 - 18:52 AMT
PanARMENIAN.Net - Трехкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии Пеле доставлен в больницу из-за истощения организма. Об этом сообщает Ассоциация футбольных журналистов (FWA).
19 января легендарный бразильский футболист почувствовал недомогание и потерял сознание. После госпитализации 77-летний Пеле прошел ряд тестов, которые показали, что его жизни ничего не угрожает, пишет Lenta.ru.
За последние несколько лет Пеле уже несколько раз попадал в больницу из-за проблем со здоровьем.
Пеле признан лучшим футболистом XX века по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Он до сих пор остается единственным игроком, который три раза побеждал на чемпионате мира по футболу.
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