Азербайджанская семья захватила заложников в Германии
19 января 2018 - 19:04 AMT
PanARMENIAN.Net - В округе Гютерсло немецкого региона Северный Рейн-Вестфалия попытка полиции депортировать азербайджанскую семью обернулась драмой с захватом заложников и стрельбой.
Администрация округа Гютерсло настаивала на депортации азербайджанской семьи. По словам администратора этого района Свена-Георга Аденауэра, власти ожидали, что семья будет сопротивляться депортации, и поэтому ночью 18 января сотрудники миграционной службы Германии отправились в убежище азербайджанской семьи в сопровождении сотрудников органов безопасности и полиции, пишет Haqqin.az со ссылкой на немецкие СМИ.
Аденауэр заявил, что эта азербайджанская семья уже неоднократно была депортирована из Германии, но каждый раз незаконными путями возвращалась в эту страну. В этот раз власти были решительно настроены депортировать эту семью окончательно, потому что такое решение принял немецкий суд.
Сотрудники миграционной службы в сопровождении полицейских прибыли в убежище, где прятались мигранты. Там они обнаружили главу семейства, его жену, двоих их совершеннолетних дочерей и одного гостя. Однако семья оказала им ожесточенное сопротивление и смогла завладеть оружием одного из полицейских. В результате были произведены несколько выстрелов. Полицейские были вынуждены бежать из этого приюта. Члены азербайджанской семьи смогли захватить в заложники одного полицейского и одного сотрудника миграционной службы, после чего заняли оборону в доме.
Согласно информации местных СМИ, немецким судом было принято решение о депортации 53-летнего главы этой семьи и его 49-летней жены. Их дочерям власти Германии разрешили пребывание в стране, и решение о депортации их не касалось.
После того как были захвачены заложники, на место происшествия был вызван полицейский спецназ. Сразу вслед за тем азербайджанцы сдались властям. В полицейский участок были доставлены глава семьи, одна из его дочерей и их гость. Жена главы семьи была помещена в больницу, так как до того она нанесла себе ножевое ранение. Сейчас членам семьи оказывают помощь психологи.
Сообщается, что еще в начале 2000-х ее члены обратились к властям Германии за получением политического убежища, однако в этом им было отказано, и они покинули страну. Через несколько лет они вновь попросили политического убежища, но вновь получили отказ, причем уже в судебном порядке.
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