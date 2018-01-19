Болгария планирует помочь Турции в переговорах с ЕС
19 января 2018 - 19:10 AMT
PanARMENIAN.Net - Болгария планирует помочь Турции в переговорах с Брюсселем о членстве в Евросоюзе.
В Софии выступили в защиту продолжения диалога о вступлении Анкары в ЕС. Так, посол Болгарии в Австрии Иван Сираков заявил, что прекращение переговоров с Турцией «не в интересах Евросоюза», однако для этого страна «должна быть открытой и честной», пишет Lenta.ru соссылкой на Daily Express.
Во время выступления в австрийской столице он заверил Сербию, Черногорию, Боснию и Герцеговину, Македонию и Албанию, что «без них Европа также не будет полной». «Западная часть Балкан важна для обеспечения безопасности и благополучия Европы (...) Для этого нам необходима Турция», — приводит издание слова дипломата.
В конце августа 2017 года министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль заявил, что пока президентом Турции является Реджеп Тайип Эрдоган, у Анкары нет шансов на вступление в Евросоюз.
За несколько месяцев до этого турецкий лидер сообщал, что страна может пересмотреть свою позицию по присоединению. «Турция не может вступить в ЕС уже 54 года. Причина совершенно понятна: ЕС — это союз крестоносцев. Они лгали нам 14 лет подряд. И продолжают это делать», — сказал он.
Брюссель и Анкара подписали соглашение об ассоциации в 1963 году, в 1987-м страна подала заявку на членство в объединении, однако соответствующие переговоры начались лишь в 2005 году.
Отношения ЕС и Турции ухудшились после попытки вооруженного переворота в стране в июле 2016 года. Евросоюз раскритиковал последовавшую реакцию турецких властей, массовые аресты и другие меры Анкары и приостановил подготовку к открытию новых глав переговорного досье о вступлении Турции в Евросоюз.
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