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Болгария планирует помочь Турции в переговорах с ЕС

Болгария планирует помочь Турции в переговорах с ЕС
19 января 2018 - 19:10 AMT

PanARMENIAN.Net - Болгария планирует помочь Турции в переговорах с Брюсселем о членстве в Евросоюзе.

В Софии выступили в защиту продолжения диалога о вступлении Анкары в ЕС. Так, посол Болгарии в Австрии Иван Сираков заявил, что прекращение переговоров с Турцией «не в интересах Евросоюза», однако для этого страна «должна быть открытой и честной», пишет Lenta.ru соссылкой на Daily Express.

Во время выступления в австрийской столице он заверил Сербию, Черногорию, Боснию и Герцеговину, Македонию и Албанию, что «без них Европа также не будет полной». «Западная часть Балкан важна для обеспечения безопасности и благополучия Европы (...) Для этого нам необходима Турция», — приводит издание слова дипломата.

В конце августа 2017 года министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль заявил, что пока президентом Турции является Реджеп Тайип Эрдоган, у Анкары нет шансов на вступление в Евросоюз.

За несколько месяцев до этого турецкий лидер сообщал, что страна может пересмотреть свою позицию по присоединению. «Турция не может вступить в ЕС уже 54 года. Причина совершенно понятна: ЕС — это союз крестоносцев. Они лгали нам 14 лет подряд. И продолжают это делать», — сказал он.

Брюссель и Анкара подписали соглашение об ассоциации в 1963 году, в 1987-м страна подала заявку на членство в объединении, однако соответствующие переговоры начались лишь в 2005 году.

Отношения ЕС и Турции ухудшились после попытки вооруженного переворота в стране в июле 2016 года. Евросоюз раскритиковал последовавшую реакцию турецких властей, массовые аресты и другие меры Анкары и приостановил подготовку к открытию новых глав переговорного досье о вступлении Турции в Евросоюз.

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