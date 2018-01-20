В Армении есть закрытые и труднопроходимые дороги

PanARMENIAN.Net - 20 января, по положению на 10:00, на территории Армении есть труднопроходимые автодороги. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РА.

Закрыт перевал Варденяц. Труднопроходимa автотрассa Сотк-Карвачар.

На автодорогах Котайкской области местами образовался гололед.

МЧС Армении рекомендует водителям ездить на автомобилях, оборудованных исключительно зимними шинами.

Согласно полученным из ЦУКС МЧС России по Республике Северная Осетия и департамента ЧС МВД Грузии данным, автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для всех видов транспортных средств.

Согласно данным центра кризисного управления МЧС России по Северной Осетии, 20 января, по положению на 08:10, с российской стороны на границе наблюдалось скопление 160 автомобилей (133 грузовых, 27 легковых).