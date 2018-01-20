МИД НКР: Азербайджан пытается нарушить права граждан Арцаха на свободу передвижения

PanARMENIAN.Net - Азербайджан старается нарушить права граждан Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) на свободу передвижения. Об этом заявила пресс-секретарь МИД Арцаха Ани Саркисян агентству «Арцахпресс».

Онапрокомментировала призыв министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова к правительству Франции не допускать в эту страну въезд граждан Арцаха.

«Призыв министра иностранных дел Азербайджана к французскому правительству препятствовать визитам граждан Арцаха неправомочен и является грубым нарушением прав и свобод граждан Республики Арцах, в частности, права на свободу передвижения.

В целом складывается парадоксальная ситуация, когда страна, в которой, согласно отчетам международных правозащитных организаций, ситуация с правами человека является одной из наихудших в мире, пытается экспортировать свои стандарты в другие страны»,- заявила она.

По словам Сарсян, азербайджанская политика отрицания индивидуальных и коллективных прав граждан Республики Арцах является одной ключевых составляющих общей стратегии Азербайджана по изоляции Арцаха и продолжению конфронтации, что противоречит логике урегулирования конфликта, которая основана на уважении и соблюдении прав человека.