МИД НКР: Азербайджан пытается нарушить права граждан Арцаха на свободу передвижения
20 января 2018 - 10:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Азербайджан старается нарушить права граждан Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) на свободу передвижения. Об этом заявила пресс-секретарь МИД Арцаха Ани Саркисян агентству «Арцахпресс».
Онапрокомментировала призыв министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова к правительству Франции не допускать в эту страну въезд граждан Арцаха.
«Призыв министра иностранных дел Азербайджана к французскому правительству препятствовать визитам граждан Арцаха неправомочен и является грубым нарушением прав и свобод граждан Республики Арцах, в частности, права на свободу передвижения.
В целом складывается парадоксальная ситуация, когда страна, в которой, согласно отчетам международных правозащитных организаций, ситуация с правами человека является одной из наихудших в мире, пытается экспортировать свои стандарты в другие страны»,- заявила она.
По словам Сарсян, азербайджанская политика отрицания индивидуальных и коллективных прав граждан Республики Арцах является одной ключевых составляющих общей стратегии Азербайджана по изоляции Арцаха и продолжению конфронтации, что противоречит логике урегулирования конфликта, которая основана на уважении и соблюдении прав человека.
Самое значимое
Отмечается, что понадобилось немало времени, чтобы достичь цели и стать свидетелем того, как часть 210-й улицы будет называться «Дорогой Армении»
«Около 40% наших пациентов – иностранцы. Чаще всего приезжают из Грузии, на втором месте граждане России и китайцы», – отмечает врач-ортодонт Айкуш Алексанян
Этот документ должен усилить сотрудничество между Арменией и ЕС в таких сферах, как энергетика, транспорт, защита окружающей среды и торговля
По данным источника, исполнительный директор и главный продюсер фестиваля считает фильм Гедигяна одним из лучших
Partner news
Последние новости
Лавров опроверг сообщения о выводе российских войск из Африна Турецкое агентство Anadolu ранее сообщило, что российские военнослужащие покидают сирийский Африн, где ВС Турции планируют начать операцию против сил сирийских курдов
В Карабахе число браков увеличилось в 2017 году Средний возраст вступающих в брак мужчин составляет 28 лет, а женщин - 23
Мхитарян попрощался с «Манчестер Юнайтед» со слезами на глазах «Это была проникновенная речь со слезами на глазах. Генрих был популярной фигурой в команде»,- сказал источник в клубе
В Армении есть закрытые и труднопроходимые дороги Согласно полученным из ЦУКС МЧС России по Республике Северная Осетия и департамента ЧС МВД Грузии данным, автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для всех видов транспортных средств