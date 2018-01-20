В Карабахе число браков увеличилось в 2017 году

PanARMENIAN.Net - В 2017 году в Республике Арцах (Нагорно-Карабахской Республике) зарегистрирован 961 брак против 934 браков в 2016 году.

Согласно данным Центрального органа Департамента записи актов гражданского состояния и нотариата министерства юстиции Республики Арцах, средний возраст вступающих в брак мужчин составляет 28 лет, а женщин - 23, пишет «Арцахпресс»

В 2017 году в Арцахе зарегистрировано 227 разводов вместо 168 в 2016 году года. Средний возраст разводившихся - 33 года. Чаще всего за расторжением брака обращаются женщины. 153 из разведенных пар имеют несовершеннолетнего ребенка.

В 2017 году министерством юстиции Республики Арцах зарегистрировано 23 разрешения иностранным гражданам на заключение брака.