Лавров опроверг сообщения о выводе российских войск из Африна
20 января 2018 - 12:57 AMT
PanARMENIAN.Net - Сообщения о выводе российских военных из сирийского Африна были опровергнуты. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в ООН.
«Эти сообщения потом были опровергнуты», — сказал глава МИД РФ, отвечая на просьбу СМИ прокомментировать сообщения о выводе российских наблюдателей из Африна, пишет РИА Новости.
Турецкое агентство Anadolu ранее сообщило, что российские военнослужащие покидают сирийский Африн, где ВС Турции планируют начать операцию против сил сирийских курдов.
Турецкие СМИ в течение нескольких дней сообщают об обстреле со стороны ВС Турции подконтрольной курдскому «Демократическому союзу» территории в районе сирийского Африна. Турция также направила очередную колонну военной техники, включая танки, на границу с Сирией.
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