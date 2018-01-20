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Саргсян отправится во Францию на встречу с Макроном

Саргсян отправится во Францию на встречу с Макроном
20 января 2018 - 15:27 AMT

PanARMENIAN.Net - Президент Армении Серж Саргсян 22-24 января совершит рабочий визит во Францию – Париж и Страсбург.

Как сообщает пресс-служба главы армянского государства, в рамках визита Саргсян 22 и 23 января проведет встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, председателем Сената Франции Жераром Ларше, председателем Национального собрания Франции Франсуа де Рюжи, а также членами депутатской группы дружбы Франция-Армения.

Президенты Армении и Франции подведут итоги переговоров на совместной пресс-конференции.

Саргсян в мэрии Парижа проведет встречу с мэром Анн Идальго и представителями армянской общины Франции.

24 января президент Армении в Страсбурге примет участие в зимней сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), где выступит с речью и ответит на интересующие парламентариев вопросы.

Саргсян проведет встречи также с Генеральным секретарём Совета Европы Турбьёрном Ягландом, председателем Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) Гвидо Раймонди, председателем Европейской комиссии за демократию через право (Венецианской комиссии) Джанни Букиккио и новоизбранным председателем ПАСЕ.

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