Азербайджан произвел в направлении армянских позиций Карабаха более 1800 выстрелов за неделю

PanARMENIAN.Net - В период с 14 по 20 января на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня около 150 раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики).

За указанный период противник произвел в направлении армянских позиций свыше 1800 выстрелов.

Передовые подразделения Армии обороны НКР владеют оперативно-тактической обстановкой и продолжают с уверенностью выполнять поставленную боевую задачу.

В период с 7 по 13 января 2018 года на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня около 200 раз.За указанный период ВС Азербайджана произвели в направлении армянских позиций НКР свыше 2000 выстрелов.