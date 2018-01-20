Азербайджан произвел в направлении армянских позиций Карабаха более 1800 выстрелов за неделю
20 января 2018 - 13:57 AMT
PanARMENIAN.Net - В период с 14 по 20 января на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня около 150 раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики).
За указанный период противник произвел в направлении армянских позиций свыше 1800 выстрелов.
Передовые подразделения Армии обороны НКР владеют оперативно-тактической обстановкой и продолжают с уверенностью выполнять поставленную боевую задачу.
В период с 7 по 13 января 2018 года на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня около 200 раз.За указанный период ВС Азербайджана произвели в направлении армянских позиций НКР свыше 2000 выстрелов.
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