Серена Уильямс из-за осложнений после беременности вернется на корт только в марте
20 января 2018 - 16:29 AMT
PanARMENIAN.Net - Экс-первая ракетка мира Серена Уильямс отказалась от участия на Australian Open-2018 по причине плохой формы.
Американка планирует возвращение в тур на соревнованиях BNP Paribas Open в Индиан-Уэллсе, которые пройдут с 5 по 18 марта. Об в этом в интервью SRF сообщил тренер спортсменки Патрик Муратоглу.
К этому времени у Серены не будет рейтинга, пишет Eurosport.
Во время родов в сентябре дочери Алексис Олимпии у Уильямс возникли проблемы – у малышки снизился пульс, и врачи экстренно сделали кесарево сечение. На следующий день Серене стало трудно дышать – в легких образовались тромбы. Из-за постоянного кашля у Серены разошлись швы на животе и началось обильное кровотечение.
Уильямс-младшая выиграла Australian Open-2017 и пропустила оставшиеся 11 месяцев из-за беременности.
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