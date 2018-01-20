Серена Уильямс из-за осложнений после беременности вернется на корт только в марте

PanARMENIAN.Net - Экс-первая ракетка мира Серена Уильямс отказалась от участия на Australian Open-2018 по причине плохой формы.

Американка планирует возвращение в тур на соревнованиях BNP Paribas Open в Индиан-Уэллсе, которые пройдут с 5 по 18 марта. Об в этом в интервью SRF сообщил тренер спортсменки Патрик Муратоглу.

К этому времени у Серены не будет рейтинга, пишет Eurosport.

Во время родов в сентябре дочери Алексис Олимпии у Уильямс возникли проблемы – у малышки снизился пульс, и врачи экстренно сделали кесарево сечение. На следующий день Серене стало трудно дышать – в легких образовались тромбы. Из-за постоянного кашля у Серены разошлись швы на животе и началось обильное кровотечение.

Уильямс-младшая выиграла Australian Open-2017 и пропустила оставшиеся 11 месяцев из-за беременности.